Анастасия Волочкова осталась без пенсии: как встречает юбилей знаменитая балерина

Анастасия Волочкова рассказала о трудностях, с которыми столкнулась при попытке оформить пенсионные выплаты.
Балерине не хватает шести месяцев стажа на государственной службе для получения пенсии, необходимый срок составляет 15 лет.
Несмотря на общий стаж работы в 30 лет, она не может претендовать на выплаты по причине особенностей своей трудовой деятельности, сообщает NEWS.ru.
Волочкова отметила, что большую часть времени работает самостоятельно: руководит собственной командой, ставит спектакли и выступает на сцене. Она подчеркнула, что за 20 лет занималась благотворительностью.
Балерина добавила, что живет благодаря творчеству, а не рассчитывает на материальные блага. Она призналась, что даже не интересуется, на какую сумму могла бы рассчитывать в случае оформления пенсии.
Ранее артистка упоминала, что после увольнения из Большого театра была вынуждена задержаться в столице Великобритании, где получила предложение от художественного руководителя Английского национального балета Дерека Дина принять участие в 18 постановках.
По словам Волочковой, ее жизненные интересы всегда оставались связаны с Россией. Она отметила, что никогда бы не смогла уехать из своей страны и выразила благодарность Юрию Григоровичу за возможность вернуться на родину.
Сегодня у Волочковой юбилей — ей исполняется 50 лет.
