Кому шпагат, а кому миллионы: сколько просит Волочкова за свое выступление

Гонорар Анастасии Волочковой за участие в закрытых концертах может достигать 2–2,5 миллиона рублей — всё зависит от сценария вечера, сообщил «Постньюс» продюсер Артур Якобсон.
По его данным, минимальная ставка составляет около миллиона рублей. Если мероприятие включает специальные номера, например, фирменные выступления с элементами растяжки, сумма возрастает примерно вдвое.
Окончательная стоимость всегда определяется индивидуально и зависит от пожеланий заказчика. В российских городах за встречу с публикой или творческий вечер Волочкова получает примерно 300–500 тысяч рублей.
Когда балерина появляется на различных телепроектах, вознаграждение обычно составляет около 200 тысяч рублей.
Якобсон отметил, что крупные рекламные соглашения заключаются редко из-за особенностей имиджа исполнительницы. Спрос на приглашение Волочковой на частные события не очень велик.
По словам продюсера, сотрудничество с ней зачастую считают не слишком выгодным, а часть обращений поступает от начинающих блогеров с целью привлечь внимание к своим страницам в социальных сетях.
