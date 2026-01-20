Городовой / Город / Кому шпагат, а кому миллионы: сколько просит Волочкова за свое выступление
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Сколько человек живет в Питере? Вопросы о Петербурге
Вместо легких текстур — плотная пленка: вот секретный ингредиент, который защитит лицо от петербургских морозов лучше любого шарфа Полезное
Эту мерзость ели наши бабушки: рецепт, которому лучше бы остаться в истории СССР Полезное
Что делать, если деньги исчезли на полпути: советы для россиян при заморозке перевода Город
Январский квест: какие три знака зодиака рискуют потерять удачу Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Рецепты Происшествие
Категории
Общество Спорт Полезное

Кому шпагат, а кому миллионы: сколько просит Волочкова за свое выступление

Опубликовано: 20 января 2026 07:48
 Проверено редакцией
Кому шпагат, а кому миллионы: сколько просит Волочкова за свое выступление
Кому шпагат, а кому миллионы: сколько просит Волочкова за свое выступление
legion-media

Гонорар Анастасии Волочковой за участие в закрытых концертах может достигать 2–2,5 миллиона рублей — всё зависит от сценария вечера, сообщил «Постньюс» продюсер Артур Якобсон.

По его данным, минимальная ставка составляет около миллиона рублей. Если мероприятие включает специальные номера, например, фирменные выступления с элементами растяжки, сумма возрастает примерно вдвое.

Окончательная стоимость всегда определяется индивидуально и зависит от пожеланий заказчика. В российских городах за встречу с публикой или творческий вечер Волочкова получает примерно 300–500 тысяч рублей.

Когда балерина появляется на различных телепроектах, вознаграждение обычно составляет около 200 тысяч рублей.

Якобсон отметил, что крупные рекламные соглашения заключаются редко из-за особенностей имиджа исполнительницы. Спрос на приглашение Волочковой на частные события не очень велик.

По словам продюсера, сотрудничество с ней зачастую считают не слишком выгодным, а часть обращений поступает от начинающих блогеров с целью привлечь внимание к своим страницам в социальных сетях.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью