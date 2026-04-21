Питание до 16:00 и легкий завтрак: как петербургские звезды борятся с лишним весом

Певица Татьяна Буланова раскрыла свой секретный способ

У каждой звезды свой способ держать себя в форме. Татьяна Буланова и Анастасия Волочкова показывают, что универсального рецепта нет.

Но у всех этих подходов есть одна общая черта: они строятся на дисциплине и привычках.

Буланова ест до четырёх

Татьяна Буланова призналась, что не сидит на жёстких диетах. Она просто ест всё, что хочет, но только до 16:00. Потом от еды отказывается совсем.

По её словам, такой режим помогает держать фигуру уже почти 30 лет, сообщает Общественная Служба Новостей.

Певица считает, что лишние калории лучше не оставлять на вечер. А ещё она уверена, что концерт может заменить тренировку. Два часа на сцене — это постоянное движение, нагрузка и стресс. По её мнению, зал в таком режиме и рядом не стоит.

Волочкова ест очень рано и очень мало

Анастасия Волочкова применяет свой подход. Она рассказывала, что утром ест полчашки овощного очень острого супа. Ещё один её вариант завтрака — два варёных яйца всмятку.

Вечером она тоже выбирает очень лёгкую еду, например яйца или салатные листья.

По сути, у Волочковой тоже свой жёсткий режим питания. Он устроен так, чтобы не перегружать организм и держать вес под контролем. Именно поэтому её рацион часто обсуждают как один из самых необычных среди звёзд.

Что объединяет эти истории

У звёзд подход разный, но смысл один и тот же. Они не полагаются на случай. Буланова следит за временем еды, а Волочкова — за очень строгим меню.

Их примеры показывают простую вещь: фигура чаще держится не на чудесах, а на регулярности. Кому-то помогает ранний ужин, кому-то нормальный сон, а кому-то строгий рацион.

Главное — выбрать режим, который получится соблюдать долго.