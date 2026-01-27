От 45 тысяч до 85: как падение на 8% в Москве и скачок на 5% в Петербурге взвинтят аренду жилья

В 2026 году цены на аренду квартир в Москве и Санкт-Петербурге вырастут на 5–10%, прогнозируют «Известия».
В центральной части Москвы средняя плата за аренду варьируется от 45 до 85 тысяч рублей в месяц в зависимости от размеров жилья, в Петербурге эти ставки чуть ниже. Арендодатели обычно корректируют тарифы плавно, не чаще раза за год.
В декабре цены на аренду в столице снизились на 8% по сравнению с концом 2024-го, в Сочи — на 9%, а в Петербурге напротив подскочили на 5%.
За год спрос на долгосрочную аренду сократился на 8%: из-за падения ключевой ставки ЦБ ипотека стала выгоднее, и многие россияне снова задумались о приобретении своей недвижимости, — показывают данные «Авито Недвижимости».
К росту ставок привели инфляция, большой спрос на жилье в мегаполисах и дефицит новостроек, отмечают эксперты.
По их мнению, послабления по ипотеке могут сместить баланс между арендой и покупкой, но кардинальных сдвигов не предвидится.
