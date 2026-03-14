Декабристу в марте – самое то: 1 ложка в воду – и шлюмбергера заходит на 2-й круг мощного цветения – бутоны лезут наперегонки

Опубликовано: 14 марта 2026 05:17
 Проверено редакцией
Как запустить вторую волну мощного цветения у декабриста: бутоны полезут как по расписанию 

Декабрист пользуется популярностью среди цветоводов. Ведь он довольно неприхотлив и способен ярко цвести в холодное время года, когда другие комнатные растения предпочитают отдыхать. Однако далеко не всем удается добиться от шлюмбергеры второй волны цветения, которая начинается в марте и может длиться вплоть до июня. Как заставить декабрист вновь выбросить уйму бутонов, объяснила опытный цветовод, автор Дзен-канала "Сад-огород Life" (18+).

Прохладное место

По словам эксперта, в первую очередь следует вынести декабрист в прохладное место, чтобы температура воздуха варьировалась от +7 до +15 градусов. Если на улице уже потеплело, то можно поставить шлюмбергеру на балкон. Если же еще холодно, то следует закрыть батарею отопления одеялом и чуть приоткрыть форточку или окно. Достаточно подержать цветок в такой прохладной среде неделю, чтобы он заложил десятки новых бутонов.

Сокращение полива

Во-вторых, нужно сократить полив: достаточно поливать декабрист 1 раз в 10-14 дней. Но если вы заметите воздушные корешки, то полив надо чуть увеличить, до 1 раза в неделю.

Подкормка

В-третьих, декабрист важно обеспечить питательной подкормкой. Для ее приготовления достаточно растворить 1 чайную ложку без горки азофоски в 2 литрах воды. Все размешать и полить шлюмбергеру под корень.

Опрыскивание

Кроме того, 3 дня подряд следует опрыскивать декабрист раствором янтарной кислоты и йода. Чтобы его приготовить, нужно растворить 0,2 грамма или 1 таблетку "янтарки" и 1 каплю йода в 1 литре воды. Все размешать и опрыскать шлюмбергеру по листу.

"Такой подход в комплексе обязательно заставит декабрист пышно и долго цвести", – резюмировала эксперт.

Ранее мы сообщали, чем еще можно порадовать декабрист.

Автор:
Ольга Зайцева
