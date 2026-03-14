Самое страшное озеро России: "монстр", который топит лодки и убивает людей – где оно находится и почему к нему лучше не приближаться

Особенности озера Бросно в Тверской области

Озеро Бросно в Тверской области окружено мрачными легендами. Местные жители веками рассказывают о чудовище, которое топит лодки и затягивает людей на дно. Ученые нашли всему этому вполне реальные объяснения. Оказалось, что таинственные явления на воде - дело рук природы, а не мифического монстра.

География и первое впечатление

Озеро Бросно спряталось в лесах Андреапольского района Тверской области. Внешне это живописный уголок: темная вода в окружении сосен, грибы и ягоды. Но людей здесь почти не осталось, а деревни пустуют. Местные объясняют это тем, что озеро «не любит» человека, «жрет лодки» и «дышит серой».

Легенды о чудовище

Главный миф - о гигантском ящере, похожем на Несси. По преданиям, монстр живет здесь веками. Якобы даже армия хана Батыя в ужасе бежала после того, как из воды вынырнуло нечто огромное.

В 1959 году в озере утонула целая семья, а в 1980-х пропала группа туристов, на берегу остались только палатка и надувная лодка. Спустя еще 10 лет местные нашли еще несколько тел.

Что нашли ученые

Исследования показали, что никакого чудовища нет. Максимальная глубина озера - 43 метра, а на дне обнаружили геологические разломы. Из трещин поднимаются метан и сероводород.

Газы накапливаются в иле и при любом воздействии вырываются на поверхность огромными пузырями. Вместе с газом со дна поднимаются старые бревна и коряги. В темной воде, да еще в облаке сероводорода, обычная коряга кажется монстром.

Чем озеро опасно на самом деле

Если под лодкой вырывается много газа, вода теряет плотность, образуется воронка, в результате чего озеро "засасывает" судно. Кроме того, сероводород при вдыхании вызывает слабость, головную боль, потерю сознания и даже остановку дыхания. Особенно опасно это при штиле: газы не рассеиваются и скапливаются у поверхности.

Информация для туристов

Озеро находится в 446 км от Москвы. Ехать по трассе М9 до Андреаполя, затем до деревни Бенек. Инфраструктуры нет - ни гостиниц, ни кафе. Жилье можно снять в соседних деревнях или поставить палатку, сообщает "Популярная наука".

Здесь можно рыбачить, поскольку в озере водятся окунь, щука и налим. Но вот купаться не стоит, поскольку вода слишком холодная, дно неровное, а главное - риск внезапного выброса газа, из-за которого может затянуть под воду.

