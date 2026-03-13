Суровый, прекрасный, таинственный: Байкал-батюшка и ворота к нему - что посмотреть в окрестностях Иркутска
Суровый, прекрасный, таинственный: Байкал-батюшка и ворота к нему - что посмотреть в окрестностях Иркутска

Опубликовано: 13 марта 2026 09:07
 Проверено редакцией
В Иркутской области туристов притягивает не только Байкал

Иркутск — город, с которого начинается знакомство с великим озером. Его часто называют "Воротами Байкала", и это не просто красивый эпитет. Именно через этот город исторически проходили основные пути к озеру.

Однако у "ворот" есть и более конкретный адрес — поселок Листвянка, расположенный в 70 километрах от Иркутска. Там, где Ангара берет свое начало из озера. Именно отсюда открываются самые доступные и впечатляющие виды на Байкал. В Листвянке можно посетить Байкальский музей, подняться на канатной дороге к камню Черского, чтобы увидеть исток Ангары с высоты, и, конечно, попробовать знаменитого байкальского омуля. Местные гиды с удовольствием расскажут старинную легенду о Шаман-камне — месте силы, где суровый батюшка Байкал пытался преградить путь своей красавице-дочери Ангаре, сбежавшей к Енисею.

Природные достопримечательности: от Ольхона до ледников

Сердцем Байкала по праву считается остров Ольхон. Это самый крупный остров озера, место силы и центр притяжения для туристов. Главная его святыня — скала Шаманка на мысе Бурхан, одно из девяти священных мест Азии. По легендам, здесь обитает дух-хозяин острова, и до сих пор это место окутано ореолом мистики. На острове можно увидеть древние шаманские столбы сэргэ, священные рощи и полюбоваться уникальными пейзажами — от песчаных дюн Сарайского пляжа до скалистых обрывов мыса Хобой.

Но природа Иркутской области не ограничивается одним Байкалом. Для любителей по-настоящему дикой природы есть хребет Кодар — место для многодневных походов, где можно увидеть ледники, горные реки и — на контрасте — пустыню Чарские пески, окруженную тайгой и болотами. Здесь же находится высочайшая точка Забайкалья — пик БАМ.

А по берегам Байкала пролегает знаменитая Кругобайкальская железная дорога (КБЖД) — уникальный памятник инженерного зодчества. Десятки старинных тоннелей и галерей врезаны прямо в прибрежные скалы. Прогулка по шпалам вдоль воды и посещение заброшенных тоннелей оставляет ни с чем не сравнимое впечатление.

Автор:
Алина Владимирова
