Мужчинам в Исландии платят за женитьбу: все из-за этого минуса местных женщин

В интернете периодически всплывает любопытный «факт»: якобы в Исландии мужчинам платят солидные деньги за то, чтобы они женились на местных женщинах. История преподносится как часть специальной правительственной программы по решению демографической проблемы. Так ли это на самом деле?

Откуда взялась легенда

Слух основан на реальных демографических особенностях Исландии. Действительно, в стране исторически наблюдается небольшой перевес женского населения над мужским.

Кроме того, исландки известны как одни из самых независимых и эмансипированных женщин в мире, многие из которых уделяют большое внимание карьере. Эти факты, видимо, и стали почвой для появления шуток и мистификаций о «государственном поощрении» браков с иностранцами.

А что на самом деле?

На данный момент не существует никаких официальных и подтверждённых данных о том, что правительство Исландии платит €5000 или любую другую сумму мужчинам, вступающим в брак с гражданками страны, но отцы некоторых из них реально готовы дать денег жениху, лишь бы пристроить дочь.