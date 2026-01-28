Городовой / Город / Петербург пересмотрит скандальные методички для школьников
Петербург пересмотрит скандальные методички для школьников

Опубликовано: 28 января 2026 02:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev

В петербургских школах пересмотрят все методички для учителей по урокам о блокаде Ленинграда. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по образованию, сообщает «КП-Петербург».

Как рассказали в Смольном, материалы создала несколько лет назад Академия постдипломного педагогического образования (АППО).

В них содержались рекомендации, вызвавшие резкую критику от школьников, родителей и общественности: например, избегать фразы «все блокадники — герои», не побуждать детей ассоциировать себя с жителями и защитниками города, а также акцентировать «позитивные» аспекты тех событий.

Реакция властей

После утечки фото рекомендаций в интернет и их бурного обсуждения комитет признал формулировки «крайне неудачными», отметив справедливость замечаний учителей и общества.

Руководству АППО поручили полностью переработать и отредактировать все пособия.

Автор:
Юлия Аликова
