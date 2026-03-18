Какой завод в Санкт-Петербурге производит сковородки?
Вот почему рассада пожелтела: исправьте эти 5 ошибок – и всходы станут ярче изумруда Полезное
Исаакиевский собор готовит сенсационную книгу к 240-летию Огюста Монферрана на основе секретных архивов Город
Народные приметы на 20 марта - день Павла Капельника: на прохладное и дождливое лето укажут 3 признака Полезное
Какие документы нужны для получения визы в Индию? Вопросы о Петербурге
От Павловска до Шушар: в Петербурге благоустроят 62 общественных пространства Город
Какой завод в Санкт-Петербурге производит сковородки?

Опубликовано: 18 марта 2026 16:10
 Проверено редакцией
сковорода, грибы
Global Look Press/Oksana Korol
«Нева Металл Посуда» — пример успешного российского производителя, который сочетает инновационные технологии, строгий контроль качества и разнообразие ассортимента. 

В Санкт-Петербурге производится посуда «Нева Металл Посуда» — один из крупнейших российских производителей литой алюминиевой посуды с антипригарным покрытием. Компания основана в 1999 году и за более чем 25 лет работы завоевала репутацию надёжного производителя качественной посуды.

Технологии производства

«Нева Металл Посуда» использует уникальную технологию литья с кристаллизацией под давлением. Это означает, что жидкий алюминий заливают в форму и прессуют под высоким давлением, что устраняет пустоты в изделиях. Такая технология обеспечивает равномерный нагрев, долговечность и сохранение формы посуды даже при частом использовании.

Антипригарные покрытия разрабатываются с учётом современных требований безопасности. Они изготавливаются на водной основе и не содержат перфтороктановой кислоты (PFOA). Некоторые серии, например «Титан», имеют многослойное покрытие, которое отличается износостойкостью.

Каждый этап производства контролируется. Для каждой партии изделий проводится комплекс обязательных испытаний: проверяется цвет и фактура покрытия, прочность сцепления покрытия с металлом, суммарная толщина покрытия и отсутствие дефектов (пузыри, трещины, включения).

В линейке «Нева Металл Посуда» представлены различные виды сковородок, включая универсальные, блинные, воки, сковороды-гриль.

Автор:
Пономарева Дарина
