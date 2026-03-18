Какой завод в Санкт-Петербурге производит сковородки?

В Санкт-Петербурге производится посуда «Нева Металл Посуда» — один из крупнейших российских производителей литой алюминиевой посуды с антипригарным покрытием. Компания основана в 1999 году и за более чем 25 лет работы завоевала репутацию надёжного производителя качественной посуды.
Технологии производства
«Нева Металл Посуда» использует уникальную технологию литья с кристаллизацией под давлением. Это означает, что жидкий алюминий заливают в форму и прессуют под высоким давлением, что устраняет пустоты в изделиях. Такая технология обеспечивает равномерный нагрев, долговечность и сохранение формы посуды даже при частом использовании.
Антипригарные покрытия разрабатываются с учётом современных требований безопасности. Они изготавливаются на водной основе и не содержат перфтороктановой кислоты (PFOA). Некоторые серии, например «Титан», имеют многослойное покрытие, которое отличается износостойкостью.
Каждый этап производства контролируется. Для каждой партии изделий проводится комплекс обязательных испытаний: проверяется цвет и фактура покрытия, прочность сцепления покрытия с металлом, суммарная толщина покрытия и отсутствие дефектов (пузыри, трещины, включения).
В линейке «Нева Металл Посуда» представлены различные виды сковородок, включая универсальные, блинные, воки, сковороды-гриль.