Стряхнули пыль с советских генпланов: 5 новых мостов, которые выведут Петербург из 40-летнего застоя

Губернатор Александр Беглов ответил на вопросы депутатов в ЗакСе.

Петербург — город красивый, но для водителей часто мучительный. Все знают: если мосты развели или на набережной авария — полгорода встает.

Власти решили взяться за проблему всерьез. В ближайшие годы через Неву перекинут сразу пять новых переправ.

Почему это важно именно сейчас?

Последние 40 лет в Петербурге не строили новых разводных мостов. Город рос, машин становилось всё больше, а переправ не прибавлялось.

Как уточнил Беглов, в 2019 году наш город даже признали самым «пробочным» в России.

Если оставить всё как есть, через пару лет Петербург ждал бы настоящий транспортный паралич. Пять новых мостов должны стать «глотком воздуха» для спальных районов и центра.

Большой Смоленский мост: первая ласточка

Строительство этого моста уже идет. Он соединит берега Невы на самом длинном участке между мостами Александра Невского и Володарским.

В створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай. Фишка: Это будет полноценный разводной мост. На нем сделают шесть полос для машин, пустят трамваи, обустроят велодорожки и широкие тротуары. Он сильно разгрузит Октябрьскую набережную и проспект Обуховской Обороны.

Мост Широтной магистрали (ШМСД)

Этот мост станет частью новой скоростной трассы. Он пройдет вплотную к Финляндскому железнодорожному мосту.

Зачем: ШМСД — это платный дублер южного участка КАД. Мост позволит проскочить через Неву за считанные минуты, не заезжая в центр города.

Привет из прошлого: Арсенальный и Ново-Адмиралтейский

Интересный факт: эти два моста планировали построить еще в советское время. Проекты десятилетиями пылились на полках.

Арсенальный мост: Соединит Арсенальную набережную в Выборгском районе с Калужским переулком в Центральном. Это поможет разгрузить Литейный мост, где вечно всё стоит. Ново-Адмиралтейский мост: Его хотят перекинуть с Васильевского острова на Адмиралтейскую сторону. Жители Васьки знают, как трудно выехать с острова, так что еще одна ниточка с «материком» лишней не будет.

Мост для КАД-2

Пятая переправа появится не в самом Петербурге, а чуть дальше — в районе Отрадного. Это будет часть новой кольцевой дороги (КАД-2).

Смысл: Увести все огромные фуры и транзитные грузовики подальше от города. Сейчас весь транзит идет по первой КАД, из-за чего она постоянно забита. КАД-2 возьмет этот поток на себя.

Что в итоге?

Строительство такого количества мостов одновременно — это огромные деньги и годы работы. Но другого пути нет. Новые переправы свяжут разорванные районы города в единую сеть.

