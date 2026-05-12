Миллионная под замком и стройки до 2028 года: где в Петербурге сузят дороги и закроют мост
Миллионная под замком и стройки до 2028 года: где в Петербурге сузят дороги и закроют мост

Опубликовано: 12 мая 2026 17:48
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
С 13 мая дороги будут перекрыты в трех районах города.

С 13 по 15 мая в самом сердце города станет тесно. Дорожники частично перекроют Миллионную улицу, Дворцовую набережную и Троицкий мост (в районе Суворовской площади).

Причина банальная — ремонт дорог. Если планируете ехать через центр, лучше заложите лишние 20 минут или выбирайте метро.

Районы: где еще ждать пробок

В нескольких районах города ограничения введут с 13 мая, сообщили в пресс-службе ГАТИ .

  • Красносельский: На Волхонском шоссе (от КАД до тупика) будут копать до конца мая.
  • Приморский: Здесь ремонт будет «ночным». На перекрестке Парашютной и Лидии Зверевой ограничат движение по вечерам и ночам с 14 по 17 мая.
  • Петроградка: На пару дней (13–14 мая) закроют Северную дорогу у Крестовского острова.

Ремонт на «пятилетку»

Есть и долгоиграющие новости. ГАТИ уже выдала разрешения на работы, которые начнутся только в 2026 году, но продлятся до 2028-го. Это коснется улиц Профессора Попова, Даля и Кирилловской.

Там планируют масштабную реконструкцию инженерных сетей. Так что тихая жизнь в этих кварталах через пару лет временно закончится.

Ранее «Городовой» рассказывал, что с 12 по 15 мая на дамбе будут дествовать ограничения.

