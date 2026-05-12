Миллионная под замком и стройки до 2028 года: где в Петербурге сузят дороги и закроют мост
С 13 по 15 мая в самом сердце города станет тесно. Дорожники частично перекроют Миллионную улицу, Дворцовую набережную и Троицкий мост (в районе Суворовской площади).
Причина банальная — ремонт дорог. Если планируете ехать через центр, лучше заложите лишние 20 минут или выбирайте метро.
Районы: где еще ждать пробок
В нескольких районах города ограничения введут с 13 мая, сообщили в пресс-службе ГАТИ .
- Красносельский: На Волхонском шоссе (от КАД до тупика) будут копать до конца мая.
- Приморский: Здесь ремонт будет «ночным». На перекрестке Парашютной и Лидии Зверевой ограничат движение по вечерам и ночам с 14 по 17 мая.
- Петроградка: На пару дней (13–14 мая) закроют Северную дорогу у Крестовского острова.
Ремонт на «пятилетку»
Есть и долгоиграющие новости. ГАТИ уже выдала разрешения на работы, которые начнутся только в 2026 году, но продлятся до 2028-го. Это коснется улиц Профессора Попова, Даля и Кирилловской.
Там планируют масштабную реконструкцию инженерных сетей. Так что тихая жизнь в этих кварталах через пару лет временно закончится.
