От винтовой лестницы заговорщиков до бесплатных билетов в Зимний: секретные маршруты Петербурга на 16–17 мая
Главная новость — 17 мая вход в Эрмитаж будет совершенно свободным. Акцию приурочили к Международному дню музеев, сообщили в пресс-службе музея.
Это отличный шанс увидеть легендарные шедевры без удара по кошельку.
Бесплатно пустят в три места:
- Зимний дворец (основной комплекс).
- Главный штаб (там находится потрясающая коллекция импрессионистов).
- Центр «Старая Деревня» (это фондохранилище, где хранятся кареты и уникальная мебель).
Важный момент: зимний дворец и Главный штаб работают с 11:00 до 18:00. Но кассы закроются уже в 17:00, так что не опаздывайте. В «Старую Деревню» пускают только группами на экскурсии, касса там открывается чуть раньше — в 10:15.
Как «поймать» билет
Просто прийти и зайти не получится — желающих будет море. Нужно заранее оформить бесплатный билет на официальном сайте Эрмитажа.
Их будут выкладывать партиями. Опыт прошлых лет показывает: билеты разбирают за считанные минуты. Если не успели на сайте, попробуйте взять билет в кассе прямо в день акции, 17 мая. Но помните: количество мест ограничено.
Тайны и призраки Михайловского замка
Если вы любите мистику и историю, отметьте в календаре 16 мая. В субботу в Михайловском замке пройдет необычная экскурсия. Называется она «Тайны Михайловского замка».
В чем фишка? Обычно многие залы замка закрыты для туристов. Но в этот день посетителям покажут секретные места:
- Личные покои Павла I.
- Загадочный Овальный кабинет.
- Ту самую винтовую лестницу, по которой заговорщики пробрались к императору в роковую ночь 1801 года.
Экскурсоводы обещают не скучные лекции, а погружение в атмосферу дворцового переворота и рассказы о замковых легендах.
Небольшой лайфхак для туристов
Май в Петербурге — время непредсказуемое. Если собираетесь стоять в очереди в кассу Эрмитажа, одевайтесь теплее и берите зонт. Внутри музеев всегда много ходить, так что выбирайте самую удобную обувь.
Кстати, почему это интересно?
Международный день музеев празднуют во всем мире с 1977 года. Обычно он выпадает на 18 мая, но музеи Петербурга часто подстраивают график, чтобы горожанам было удобнее посетить их в будни или выходные.
Михайловский замок, например, считается одним из самых «мистических» мест города — поговаривают, что там до сих пор бродит призрак Павла I с горящей свечой в руках.
