От винтовой лестницы заговорщиков до бесплатных билетов в Зимний: секретные маршруты Петербурга на 16–17 мая

Акция приурочена к Международному дню музеев.

Главная новость — 17 мая вход в Эрмитаж будет совершенно свободным. Акцию приурочили к Международному дню музеев, сообщили в пресс-службе музея.

Это отличный шанс увидеть легендарные шедевры без удара по кошельку.

Бесплатно пустят в три места:

Зимний дворец (основной комплекс). Главный штаб (там находится потрясающая коллекция импрессионистов). Центр «Старая Деревня» (это фондохранилище, где хранятся кареты и уникальная мебель).

Важный момент: зимний дворец и Главный штаб работают с 11:00 до 18:00. Но кассы закроются уже в 17:00, так что не опаздывайте. В «Старую Деревню» пускают только группами на экскурсии, касса там открывается чуть раньше — в 10:15.

Как «поймать» билет

Просто прийти и зайти не получится — желающих будет море. Нужно заранее оформить бесплатный билет на официальном сайте Эрмитажа.

Их будут выкладывать партиями. Опыт прошлых лет показывает: билеты разбирают за считанные минуты. Если не успели на сайте, попробуйте взять билет в кассе прямо в день акции, 17 мая. Но помните: количество мест ограничено.

Тайны и призраки Михайловского замка

Если вы любите мистику и историю, отметьте в календаре 16 мая. В субботу в Михайловском замке пройдет необычная экскурсия. Называется она «Тайны Михайловского замка».

В чем фишка? Обычно многие залы замка закрыты для туристов. Но в этот день посетителям покажут секретные места:

Личные покои Павла I.

Загадочный Овальный кабинет.

Ту самую винтовую лестницу, по которой заговорщики пробрались к императору в роковую ночь 1801 года.

Экскурсоводы обещают не скучные лекции, а погружение в атмосферу дворцового переворота и рассказы о замковых легендах.

Небольшой лайфхак для туристов

Май в Петербурге — время непредсказуемое. Если собираетесь стоять в очереди в кассу Эрмитажа, одевайтесь теплее и берите зонт. Внутри музеев всегда много ходить, так что выбирайте самую удобную обувь.

Кстати, почему это интересно?

Международный день музеев празднуют во всем мире с 1977 года. Обычно он выпадает на 18 мая, но музеи Петербурга часто подстраивают график, чтобы горожанам было удобнее посетить их в будни или выходные.

Михайловский замок, например, считается одним из самых «мистических» мест города — поговаривают, что там до сих пор бродит призрак Павла I с горящей свечой в руках.

