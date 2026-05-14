Финальный аккорд в Паше и Свирице: 15 мая Ленобласть официально ставит точку в отопительном сезоне

Зима окончательно отступила, а значит, пришло время прощаться с горячими батареями. В Ленинградской области отопительный сезон почти завершен.

В большинстве домов краны уже перекрыли, а до конца этой недели тепло уйдет и из последних населенных пунктов, сообщили в пресс-службе региона.

Кто следующий на очереди? График отключений в области выглядит так:

14 мая: Гатчинский округ, часть Лодейнопольского района и два поселения в Приозерском (Громовское и Севастьяновское).

15 мая: Волховский район (Пашское и Свирицкое поселения).

А что в Петербурге?

В самом Петербурге процесс уже пошел — батареи начали остывать с утра 13 мая. Городские власти уже наметили планы на осень.

Готовь сани летом, а трубы в апреле

Интересный факт: подготовка к следующей зиме началась еще в апреле, когда еще шел отопительный сезон.

В Петербурге уже починили более 800 теплотрасс.

Проверили почти 800 сетей на прочность.

В полную боевую готовность привели 788 аварийных бригад.

Теплоэнергетики пускают по трубам почти кипяток под давлением. Это нужно, чтобы найти слабые места сейчас, а не когда ударит мороз в минус тридцать.

Важно знать: Если вы видите пар из-под земли или лужу с горячей водой — не подходите близко! Сразу звоните в 112 или 004.

Как вообще решают, что пора отключать?

Существует «золотое правило»: если на улице в среднем за сутки температура держится выше +8 градусов в течение пяти дней, то отопление можно выключать. В этом году весна позволила сделать это по графику.

Что дальше? После отключения отопления скоро начнутся традиционные летние отключения горячей воды. Это нужно для профилактики котлов и насосов.

Обычно это занимает от пары дней до двух недель. Лучше заранее проверить график своего дома на сайте теплоснабжающей компании, чтобы тазик и кипятильник не стали сюрпризом.

