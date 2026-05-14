Землю накроет магнитная буря: учёные предупредили о "солнечном ударе"

Геомагнитные возмущения накроют Землю.

Землю в ближайшие дни может накрыть магнитная буря из-за воздействия крупной корональной дыры на Солнце. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным учёных, самая крупная из действующих сейчас корональных дыр уже вышла в зону, откуда способна влиять на Землю. Основное воздействие ожидается в пятницу, 15 мая.

Какой силы будет буря

По прогнозу ожидаются магнитные бури уровня G1-G2 — это средний уровень геомагнитных возмущений. В менее вероятном сценарии (около 15%) магнитосфера может остаться в "жёлтой" или даже "зелёной" зоне, то есть почти спокойной.

Также существует вероятность около 50%, что Землю заденет край плазменного облака, выброшенного Солнцем ещё 10 мая.

Что происходит на Солнце

Учёные отмечают, что активная область 4436 продолжает накапливать энергию. Ранее в ней уже происходили сильные вспышки класса M. Сейчас она вновь приближается к позиции, при которой выброс может быть направлен прямо на Землю.

Если накопленной энергии окажется достаточно, новая вспышка может произойти в ближайшие дни — однако точных предвестников пока нет.

Возможные последствия

Магнитные бури такого уровня обычно не представляют серьёзной угрозы, но могут влиять на самочувствие метеозависимых людей, работу спутниковой связи и навигационных систем.

