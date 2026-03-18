Сорняки - как датчики тревоги: 5 растений, которые мигают красным из-за ошибок в огороде - а с ними урожая можно и не ждать
Сорняки - как датчики тревоги: 5 растений, которые мигают красным из-за ошибок в огороде - а с ними урожая можно и не ждать

Опубликовано: 18 марта 2026 16:22
 Проверено редакцией
Городовой ру
фото legion-media
Как определить состояние почвы по сорнякам

Опытные огородники знают: прежде чем объявлять войну сорной траве, стоит присмотреться к ней повнимательнее. Дикие растения не появляются случайно. Они заселяют только те территории, которые идеально подходят им по составу и кислотности. Агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова рассказала, какие сорняки о чем сигнализируют.

Хвощ полевой и лютик ползучий

Эти растения появляются там, где почва кислая и переувлажненная. Хвощ - стопроцентный маркер закисшего грунта с близкими грунтовыми водами.

Овощи на такой земле болеют и не усваивают питание. Осенью нужно вносить доломитовую муку или известь, а также думать про дренажные канавы.

Подорожник и одуванчик

Привычные всем растения начинают буйствовать на бедных калием и азотом почвах с повышенной кислотностью. Подорожник любит утрамбованную землю, одуванчик - слабокислые суглинки.

"Внесение золы и регулярные подкормки сделают участок менее привлекательным для этих сорняков", - сообщила агроном.

Вьюнок полевой

Красивый белый граммофончик выбирает для жизни самые лучшие земли - плодородные и воздухопроницаемые. Его появление говорит о качестве грунта, но сам сорняк быстро истощает участок, вытягивая влагу с большой глубины.

Мох и кислица

Мох на грядках - катастрофа. Земля постоянно мокрая, плотная и очень кислая. Нужен дренаж, песок и большие дозы раскислителей. Кислица сигнализирует о том же, но чуть мягче. Ей просто нужно много влаги и тень.

Клевер белый

Если на грядках вместо овощей полез клевер, земле катастрофически не хватает азота, зато фосфора и калия в избытке. Нужно срочно подкормить посадки азотом, и клевер отступит.

Ксения Давыдова советует не травить сорняки химией, а прислушаться к их подсказкам.

"Исправляя причины, а не следствия, можно быстро привести огород в порядок и получить здоровый урожай", - отметила агроном.

Ранее портал "Городовой" сообщал, чем и когда обработать плодовые деревья от вредителей.

Автор:
Анастасия Чувакова
