Дешевле некуда: сколько стоит самая доступная квартира у метро в Петербурге

Раскрыта цена самой дешевой квартиры рядом с метро в Санкт-Петербурге. По данным Lenta.ru, в феврале 2026 года на вторичном рынке выставили объект за 5,2 млн рублей.
Специалисты «Невского Простора» пояснили, что это двухкомнатная квартира на юго-востоке города, на Запорожской улице, в здании 1984 года, площадью 33,1 кв. м и в 10 минутах ходьбы от метро «Обухово».
В ноябре 2025 года минимальная цена была 4 млн рублей — за студию 22 кв. м на 12-й линии Васильевского острова в Василеостровском районе.