Городовой / Полезное / Блинчатый пирог "Ревнивец": бабушкин рецепт, который вернёт вас в прошлое
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Турецкие оладьи из капусты и кефира: необычное сочетание, которое удивляет своим вкусом Полезное
"Амурные сети" окутают 5 знаков Зодиака до конца мая: чье сердце испытает самые светлые чувства - любовный гороскоп Полезное
Солнце без тепла и «лишние» два градуса: чего ждать от погоды в Петербурге 9 мая Город
Геннадий, Вера и 1980 «квадратов» чистоты: как роботы отмывают вокзалы и выбирают чиновников в Петербурге Город
1 ст. ложка фруктового порошка в горшок – и замиокулькас не унять: выпустит веер молодых побегов – натуральный стимулятор роста Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Праздники
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Блинчатый пирог "Ревнивец": бабушкин рецепт, который вернёт вас в прошлое

Опубликовано: 6 мая 2026 20:01
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Блинчатый пирог "Ревнивец": бабушкин рецепт, который вернёт вас в прошлое
Блинчатый пирог "Ревнивец": бабушкин рецепт, который вернёт вас в прошлое
Городовой ру
Этот блинчатый пирог — не просто десерт, а настоящая гастрономическая история с характером.

Его готовили ещё наши предки, а позже рецепт дополнили воздушной меренгой, которая при остывании образует те самые слёзы. Отсюда и название — "Ревнивец". Рецептом поделился автор Дзен-канала "Правильно, готовим!".

Ингредиенты:

  • мука пшеничная — 250 г,
  • яйца — 6 шт.,
  • молоко — 750 мл,
  • сливочное масло — 100 г,
  • сахар ванильный — 20 г,
  • соль — щепотка
  • яблоки — 500 г,
  • сахар — 170 г,
  • мёд — 20 г,
  • лимонный сок — 40 мл,
  • цедра лимона — 1/2 ч. л.
  • яичные белки — 3 шт.,
  • сахарная пудра — 100 г

Приготовление:

Смешиваю яйца с солью и ванильным сахаром, затем постепенно добавляю тёплое молоко и растопленное сливочное масло. Всыпаю муку и замешиваю гладкое тесто. Даю ему отдохнуть около 20 минут, после чего выпекаю тонкие блинчики с двух сторон — без сильной румяности.

Блинчатый пирог "Ревнивец": бабушкин рецепт, который вернёт вас в прошлое - image 1
Блинчатый пирог "Ревнивец": бабушкин рецепт, который вернёт вас в прошлое - image 1

Далее готовлю начинку: очищаю яблоки, нарезаю мелкими кубиками и отправляю в сковороду с маслом, сахаром, мёдом, лимонным соком и цедрой. Прогреваю на среднем огне до мягкости и лёгкого загущения, затем остужаю.

Для меренги взбиваю белки с сахаром и лимонным соком, постепенно увеличивая скорость — так масса получается плотной и блестящей.

Собираю пирог: выкладываю блин, слегка посыпаю сахарной пудрой, распределяю яблочную начинку. Сверху следующий блин — и так слой за слоем. Готовый пирог полностью покрываю меренгой.

Отправляю в духовку при 180°C на 20 минут, пока верх не станет золотистым.

Примерное время приготовления: 1 час 20 минут

Ранее мы писали о том, как приготовить маринованные яйца на закуску.

Полезное