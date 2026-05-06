Блинчатый пирог "Ревнивец": бабушкин рецепт, который вернёт вас в прошлое

Этот блинчатый пирог — не просто десерт, а настоящая гастрономическая история с характером.

Его готовили ещё наши предки, а позже рецепт дополнили воздушной меренгой, которая при остывании образует те самые слёзы. Отсюда и название — "Ревнивец". Рецептом поделился автор Дзен-канала "Правильно, готовим!".

Ингредиенты:

мука пшеничная — 250 г,

яйца — 6 шт.,

молоко — 750 мл,

сливочное масло — 100 г,

сахар ванильный — 20 г,

соль — щепотка

яблоки — 500 г,

сахар — 170 г,

мёд — 20 г,

лимонный сок — 40 мл,

цедра лимона — 1/2 ч. л.

яичные белки — 3 шт.,

сахарная пудра — 100 г

Приготовление:

Смешиваю яйца с солью и ванильным сахаром, затем постепенно добавляю тёплое молоко и растопленное сливочное масло. Всыпаю муку и замешиваю гладкое тесто. Даю ему отдохнуть около 20 минут, после чего выпекаю тонкие блинчики с двух сторон — без сильной румяности.

Блинчатый пирог "Ревнивец": бабушкин рецепт, который вернёт вас в прошлое - image 1

Далее готовлю начинку: очищаю яблоки, нарезаю мелкими кубиками и отправляю в сковороду с маслом, сахаром, мёдом, лимонным соком и цедрой. Прогреваю на среднем огне до мягкости и лёгкого загущения, затем остужаю.

Для меренги взбиваю белки с сахаром и лимонным соком, постепенно увеличивая скорость — так масса получается плотной и блестящей.

Собираю пирог: выкладываю блин, слегка посыпаю сахарной пудрой, распределяю яблочную начинку. Сверху следующий блин — и так слой за слоем. Готовый пирог полностью покрываю меренгой.

Отправляю в духовку при 180°C на 20 минут, пока верх не станет золотистым.

Примерное время приготовления: 1 час 20 минут

