Блинчатый пирог "Ревнивец": бабушкин рецепт, который вернёт вас в прошлое

Его готовили ещё наши предки, а позже рецепт дополнили воздушной меренгой, которая при остывании образует те самые слёзы. Отсюда и название — "Ревнивец". Рецептом поделился автор Дзен-канала "Правильно, готовим!".
Ингредиенты:
- мука пшеничная — 250 г,
- яйца — 6 шт.,
- молоко — 750 мл,
- сливочное масло — 100 г,
- сахар ванильный — 20 г,
- соль — щепотка
- яблоки — 500 г,
- сахар — 170 г,
- мёд — 20 г,
- лимонный сок — 40 мл,
- цедра лимона — 1/2 ч. л.
- яичные белки — 3 шт.,
- сахарная пудра — 100 г
Приготовление:
Смешиваю яйца с солью и ванильным сахаром, затем постепенно добавляю тёплое молоко и растопленное сливочное масло. Всыпаю муку и замешиваю гладкое тесто. Даю ему отдохнуть около 20 минут, после чего выпекаю тонкие блинчики с двух сторон — без сильной румяности.
Далее готовлю начинку: очищаю яблоки, нарезаю мелкими кубиками и отправляю в сковороду с маслом, сахаром, мёдом, лимонным соком и цедрой. Прогреваю на среднем огне до мягкости и лёгкого загущения, затем остужаю.
Для меренги взбиваю белки с сахаром и лимонным соком, постепенно увеличивая скорость — так масса получается плотной и блестящей.
Собираю пирог: выкладываю блин, слегка посыпаю сахарной пудрой, распределяю яблочную начинку. Сверху следующий блин — и так слой за слоем. Готовый пирог полностью покрываю меренгой.
Отправляю в духовку при 180°C на 20 минут, пока верх не станет золотистым.
Примерное время приготовления: 1 час 20 минут
