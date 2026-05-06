Заворачиваю фарш в лук и получаю невероятную вкуснятину на обед: сочный деликатес

Луковые лепестки, фаршированные ароматной начинкой, томятся на овощной подушке и буквально тают во рту. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Узбечка".
Ингредиенты:
- лук — 4 крупные головки,
- фарш мясной — 200 г,
- рис — 50 г,
- лук — 1 маленькая головка (для начинки),
- морковь — 1 шт.,
- картофель — 3 шт.,
- помидоры — 2 шт.,
- сельдерей — по желанию,
- томатная паста — 1 ст. л.,
- вода — 400 мл,
- соль — по вкусу, паприка — по вкусу
Приготовление:
Начинаю с лука: очищаю его, заливаю водой, добавляю немного соли и довожу до кипения. После этого уменьшаю огонь и томлю около 5 минут — лук должен стать мягким, но не разваливаться. Даю ему немного остыть.
Пока лук отдыхает, готовлю овощную основу. Обжариваю мелко нарезанный лук до прозрачности, затем добавляю морковь, нарезанную ломтиками, и довожу до лёгкой золотистости. После этого отправляю в сковороду картофель кубиками, помидоры и немного сельдерея для аромата. Приправляю солью, паприкой, добавляю томатную пасту, вливаю воду и оставляю томиться около 10 минут.
Теперь начинка: смешиваю фарш с промытым рисом, мелко нарезанным луком, солью, паприкой, добавляю немного масла и воды — так начинка получится сочной.
Остывший лук аккуратно разбираю на лепестки. В каждый кладу немного фарша и сворачиваю в плотные рулетики.
Выкладываю эти луковые коконы прямо на овощную подушку, накрываю крышкой и томлю 30-40 минут, пока рис и мясо полностью не приготовятся. Подаю горячим.
Примерное время приготовления: 1 час 10 минут
Ранее мы писали о том, как приготовить китайский чесночный соус.