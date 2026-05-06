Заворачиваю фарш в лук и получаю невероятную вкуснятину на обед: сочный деликатес
Заворачиваю фарш в лук и получаю невероятную вкуснятину на обед: сочный деликатес

Опубликовано: 6 мая 2026 17:37
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Обычный лук, немного фарша и овощей превращаются в нежное, сочное блюдо.

Луковые лепестки, фаршированные ароматной начинкой, томятся на овощной подушке и буквально тают во рту. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Узбечка".

Ингредиенты:

  • лук — 4 крупные головки,
  • фарш мясной — 200 г,
  • рис — 50 г,
  • лук — 1 маленькая головка (для начинки),
  • морковь — 1 шт.,
  • картофель — 3 шт.,
  • помидоры — 2 шт.,
  • сельдерей — по желанию,
  • томатная паста — 1 ст. л.,
  • вода — 400 мл,
  • соль — по вкусу, паприка — по вкусу

Приготовление:

Начинаю с лука: очищаю его, заливаю водой, добавляю немного соли и довожу до кипения. После этого уменьшаю огонь и томлю около 5 минут — лук должен стать мягким, но не разваливаться. Даю ему немного остыть.

Пока лук отдыхает, готовлю овощную основу. Обжариваю мелко нарезанный лук до прозрачности, затем добавляю морковь, нарезанную ломтиками, и довожу до лёгкой золотистости. После этого отправляю в сковороду картофель кубиками, помидоры и немного сельдерея для аромата. Приправляю солью, паприкой, добавляю томатную пасту, вливаю воду и оставляю томиться около 10 минут.

Теперь начинка: смешиваю фарш с промытым рисом, мелко нарезанным луком, солью, паприкой, добавляю немного масла и воды — так начинка получится сочной.

Остывший лук аккуратно разбираю на лепестки. В каждый кладу немного фарша и сворачиваю в плотные рулетики.

Выкладываю эти луковые коконы прямо на овощную подушку, накрываю крышкой и томлю 30-40 минут, пока рис и мясо полностью не приготовятся. Подаю горячим.

Примерное время приготовления: 1 час 10 минут

Ранее мы писали о том, как приготовить китайский чесночный соус.

