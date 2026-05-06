«Красные зоны» и общий бан для лихачей: где в Петербурге «отключат» самокаты на праздники

Опубликовано: 6 мая 2026 17:52
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Предупреждения уже появились в приложениях для СИМ.

Если вы планировали прокатиться на электросамокате по центру Петербурга в ближайшие дни, планы придется подкорректировать. На время празднования Дня Победы кикшеринг в городе переходит на особый режим.

Что происходит?

С 6 по 9 мая включительно в Петербурге вводят временные ограничения для арендованных самокатов. Это коснется не только самого праздника, но и дней подготовки к нему.

Операторы «Яндекс Go», «Юрент» и Whoosh уже начали рассылать предупреждения своим пользователям.

Где нельзя будет проехать?

В основном «красная зона» затронет исторический центр и места массовых гуляний, сообщает "Деловой Петербург". В список попали районы:

  • Центральный и Адмиралтейский;
  • Василеостровский и Петроградский;
  • Московский (особенно в районе Парка Победы);
  • Частично Фрунзенский район.

Почему это делают?

Все просто — безопасность. В праздники на улицы выходят сотни тысяч людей. Передвигаться на самокате в плотной толпе опасно и для пешеходов, и для самого самокатчика.

Компании называют это «ежегодной практикой». Издание получило оот них ответ: как только торжества закончатся, все зоны в приложениях снова станут «зелеными».

Контроль станет жестче: «черные списки» для нарушителей

Ограничения на праздники — это лишь часть новостей. Власти Петербурга решили всерьез взяться за порядок в этой сфере.

Как сообщает "ДП", сейчас создается единый цифровой сервис, который объединит всех операторов самокатов.

Зачем это нужно:

  1. Общая база нарушителей. Если вы серьезно нарушили правила у одного оператора и попали в бан, зарегистрироваться у другого не получится.
  2. Единая «горячая линия». Пожаловаться на брошенный самокат или лихача можно будет в одно место.
  3. Контроль за парковкой. Город будет в реальном времени видеть, где стоят самокаты и не мешают ли они прохожим.

К чему еще стоит привыкнуть?

Стоит помнить, что в Петербурге уже действуют довольно строгие правила. Например, на многих улицах в центре скорость ограничена, а в некоторых парках и скверах кататься вовсе запрещено.

Совет: Перед тем как выйти из дома, обязательно загляните в приложение своего оператора. Карта ограничений обновляется в реальном времени, и это поможет вам не остаться с заблокированным самокатом посреди перекрытой улицы.

