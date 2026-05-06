Забудьте про пересадки в Москве: летим из Петербурга прямиком в Горно-Алтайск

Рейсы откроют в конце июля.

С 31 июля авиакомпания S7 Airlines запускает прямые рейсы до Горно-Алтайска. Раньше добираться туда было тем еще квестом, а теперь — пять часов в кресле самолета, и вы на месте.

Летать будут по воскресеньям (вылет в 22:35), а возвращаться — по пятницам. Это идеальный график для тех, кто хочет провести на Алтае полноценную неделю или даже две.

В Казахстан на выходные

Для тех, кому хочется сменить обстановку и архитектуру, открывается направление и на Астану. Первый рейс от «России» отправится уже 3 июня.

Самолеты будут летать трижды в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. Полет займет около 3 часов 20 минут. Это отличный вариант для короткого путешествия на выходные.

Что на очереди?

Авиакомпания «Россия» не планирует останавливаться на Астане. Следующий пункт назначения — Алматы. Это южная столица Казахстана, окруженная горами.

Там находится знаменитый высокогорный каток «Медео» и горнолыжный курорт «Шымбулак».