Обмотала яйца скотчем на Пасху: Получила такие узоры, что соседки позеленели от зависти

Окрашивание яиц на Пасху - давняя традиция. Красное яйцо раньше символизировало приход весны и светлый праздник, потому окрашивание производили во все оттенки алого, оранжевого, бордового. Сейчас же в продаже можно найти краску для яиц любых оттенков. Да и хозяйки каждый год изобретают новые интересные варианты окрашивания.
Советы по окрашиванию пасхальных яиц дали на портале "М.Видео", стоит к ним прислушаться.
Один из необычных вариантов окрашивания яиц на Пасху - узорами. Раньше их создавали при помощи ниток или же расписывали варёные яйца красками вручную. Но сейчас есть альтернативные варианты.
Для окрашивания нам понадобится:
- моток прозрачного тонкого скотча;
- любой краситель по вашему желанию;
- столовый уксус;
- растительное масло без запаха.
Процесс окрашивания по шагам
- В первую очередь надо решить - будете вы красить уже варёные яйца, опуская их в краситель и выдерживая определённое время, или же варить в краске.
- Если выбрали первый вариант, то сначала яйца нужно отварить и остудить, предварительно обтерев от жидкости. Когда остынут, намотать на каждое хаотично полоски скотча, закреплять плотно, чтобы не размотались. Делать можно самые разные узоры, наслаивая скотч на яйцо.
- Если второй вариант, то яйца, обмотанные скотчем, отвариваем в красителе необходимое время. Уксус добавляют к красителю, чтобы цвет закрепился и был ярче, вливают несколько ложек 9% уксуса на кастрюлю красителя.
- После того как яйца окрашены, вытаскиваем их из красителя, убираем скотч и дожидаемся, пока поверхность станет сухой. Теперь смачиваем ватный диск растительным маслом и натираем яйца. Они будут блестеть, как в сказке.
