Обмотала яйца скотчем на Пасху: Получила такие узоры, что соседки позеленели от зависти
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Обмотала яйца скотчем на Пасху: Получила такие узоры, что соседки позеленели от зависти

Опубликовано: 18 марта 2026 16:03
 Проверено редакцией
Legion-Media
Совет по покраске яиц на Пасху.

Окрашивание яиц на Пасху - давняя традиция. Красное яйцо раньше символизировало приход весны и светлый праздник, потому окрашивание производили во все оттенки алого, оранжевого, бордового. Сейчас же в продаже можно найти краску для яиц любых оттенков. Да и хозяйки каждый год изобретают новые интересные варианты окрашивания.

Советы по окрашиванию пасхальных яиц дали на портале "М.Видео", стоит к ним прислушаться.

Один из необычных вариантов окрашивания яиц на Пасху - узорами. Раньше их создавали при помощи ниток или же расписывали варёные яйца красками вручную. Но сейчас есть альтернативные варианты.

Для окрашивания нам понадобится:

  • моток прозрачного тонкого скотча;
  • любой краситель по вашему желанию;
  • столовый уксус;
  • растительное масло без запаха.

Процесс окрашивания по шагам

  1. В первую очередь надо решить - будете вы красить уже варёные яйца, опуская их в краситель и выдерживая определённое время, или же варить в краске.
  2. Если выбрали первый вариант, то сначала яйца нужно отварить и остудить, предварительно обтерев от жидкости. Когда остынут, намотать на каждое хаотично полоски скотча, закреплять плотно, чтобы не размотались. Делать можно самые разные узоры, наслаивая скотч на яйцо.
  3. Если второй вариант, то яйца, обмотанные скотчем, отвариваем в красителе необходимое время. Уксус добавляют к красителю, чтобы цвет закрепился и был ярче, вливают несколько ложек 9% уксуса на кастрюлю красителя.
  4. После того как яйца окрашены, вытаскиваем их из красителя, убираем скотч и дожидаемся, пока поверхность станет сухой. Теперь смачиваем ватный диск растительным маслом и натираем яйца. Они будут блестеть, как в сказке.

Ранее издание "Городовой" рассказывала, как ещё можно покрасить яйца на Пасху.

Автор:
Марина Котова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью