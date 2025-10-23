Время приключений в Карелии: где в республике бьют в колокол и лечат грязью

В Республике много достопримечательностей, которые сделают время, проведенное там, незабываемым.

Карелия — это не просто край озёр и лесов. Это место, где можно найти столько интересного, что отпуск точно запомнится. Вот десять способов провести время в Карелии необычно и весело.

Прокатитесь на настоящем ретропоезде

В Карелии ходят поезда, которые выглядят и пахнут старыми временами. Маршрут Сортавала — парк «Рускеала» — настоящий ретропоезд, где царский вагон оформлен с большим вкусом, пишут сайт Тонкости туризма.

Там есть и VIP-купе, и вагоны-рестораны с фортепиано и уютной обстановкой. Об отправлении ретропоездов сообщают так же, как в старину: трижды бьют в большой колокол.

Проводники в форме XIX века и шум паровоза создают ощущение путешествия в прошлое.

Посмотрите волшебный арборетум и каменные скалы

В Ботаническом саду у Онежского озера. Здесь можно гулять и даже посадить дерево под руководством садовника.

Рядом — уникальные вулканические скалы «Чертов стул» и каменный лабиринт на Языческой поляне. Это не просто красивые места, здесь можно почувствовать древнюю природу Карелии.

Попробуйте карельские блюда

Уха каларуока — фирменное блюдо с сигом и даже исландским мохом. Интересно, что бульон очищают через березовые угли, для усиления вкуса добавляют мелкую сушеную рыбу.

Еще стоит попробовать пирог какрискука с репой — вкус необычный, но очень пикантный.

Познакомьтесь с древними петроглифами

В Карелии сохранились наскальные рисунки возрастом действительно тысячелетий. Они изображают людей, животных и таинственные знаки. Самая известная группа находится на мысе Бесов Нос.

Местные рассказывают легенды о загадочных явлениях возле этих камней, например, о сбоях в работе GPS и часов. Это место впечатляет своей древностью и мистикой.

Прогуляйтесь по старинным деревням

В Карелии много деревушек с богатой историей и уникальной атмосферой. В Шелтозеро живут вепсы, их дома украшены резьбой, а в музее расскажут про жизнь и традиции народа.

Деревня Кинерма — словно музей под открытым небом с домами, которым по 500 лет. Там мало жителей, но много туристов. Маньга и Рубчойла тоже ждут гостей, чтобы рассказать свои истории.

Отдохните на грязевом курорте «Марциальные Воды»

Это старинное место с полезной минеральной водой и лечебной грязью. Вода помогает при проблемах с кровью, желудком и после сердечных болезней. Грязь лечит суставы и мышцы.

Легенда гласит, что ещё в XVIII веке рабочий почувствовал здесь облегчение от болезни сердца. Сегодня лечебные процедуры продолжают делать в санатории, рядом с источником.

Соберите ягоды и грибы в лесу

Карелия — настоящий подарок для любителей природы. Здесь растут черника, голубика, брусника и особая ягода — морошка. Она не только вкусная, но и полезная.

Грибов в лесах тысячи видов, но лучше собирать только знакомые: белые, лисички, маслята и другие. Собирать ягоды и грибы лучше с опытными людьми, чтобы не ошибиться.

Побродите по горным тропам

В Карелии есть красивые горы с простыми тропами для походов. Вершина Нуорунен — самая высокая, с неё видно даже Финляндию.

Есть ещё гора Воттоваара с таинственными каменными сооружениями и гора Сампо с легендарной сосной, которая исполняет желания.

Посетите яркие фестивали и праздники

Карелия славится своими зимними и летними праздниками. В декабре проходят Олонецкие игры Дедов Морозов — веселый карнавал с танцами и соревнованиями.

В феврале — фестиваль «Гиперборея» с ледяными скульптурами и зимними забавами. В мае в Олонце устраивают гусиные бега и ярмарки.