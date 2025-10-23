Игры со льдом и этнографический парад: зачем Анна Иоанновна устроила ледяную свадьбу на Неве

Когда в 1725 году умер Петр Великий, Россия оказалась в настоящем хаосе. Империя, которую он создал, вдруг лишилась сильного лидера и начала шататься.

За несколько лет успели побывать на троне вдова Петра Екатерина I и юный Пётр II. Государство словно искало своего хозяина, а бояре пытались вернуть прежние привилегии и ограничить власть монарха.

Выбор пал на Анну Иоанновну, племянницу Петра, которая в 1730 году приехала из Курляндии. Казалась послушной и управляемой, но она быстро показала, кто здесь главный.

Анна разорвала условия, навязанные ей боярами, и начала править самой настоящей самодержавной властью. Этот период в истории получили название «бироновщина» — по имени её фаворита Эрнста Бирона.

Жёсткая воля и суровый характер

Образ самой императрицы был далёк от идеала. Высокая, очень полная, с рубцоватым лицом и строгим взглядом, она не вызывала симпатии у современников.

Однако именно её характер — железная воля и безжалостность — удерживали власть в руках и заставляли бояр трепетать.

Бирон, немец и ее фаворит, стал настоящим серым кардиналом и отправлял несогласных в Сибирь или на эшафот.

Однако Анна умела не только строго управлять. Она безумно любила роскошь и гуляния. При её дворе не смолкали балы, маскарады и фейерверки.

Ледяная свадьба — безумие на Неве

Самой знаменитой забавой стала так называемая ледяная свадьба в феврале 1740 года. Идея родилась из обычной шуточной фразы калмычки Авдотьи Бужениновой, которая работала при дворе.

Императрица решила устроить свадьбу между Авдотьей и придворным шутом князем Михаилом Голицыным. Этот князь был из знатного рода, но попал в немилость из-за тайного брака с итальянкой.

Но просто свадьба казалась слишком скучной. Тогда придумали устроить её в доме, построенном целиком из льда. Невские морозы позволили воплотить этот проект.

Архитектор Пётр Еропкин и академик Георг Крафт вместе создали настоящий ледяной дворец. Он был огромен и украшен ледяными статуями и ветвями.

Внутри стояла мебель, посуда и даже часы — всё вырезано из кристально чистого льда и раскрашено красками очень реалистично.

В доме был камин, а рядом стоял ледяной слон с фонтаном воды — настоящий чудо-спектакль.

Шествие народов и этнографический парад

В день свадьбы в огромной клетке, установленной на спине слона, ехали «молодожёны». За ними шла процессия с представителями разных народов России.

Было около трёхсот человек: самоеды на оленьих упряжках, камчадалы на собаках, калмыки и киргизы на верблюдах, многие в своих национальных костюмах.

Все пели, играли на традиционных инструментах — получился шумный и яркий парад.

После шествия молодожёнов отвезли в ледяной дом. Там им пришлось провести ночь.

Конец ледяной сказки и эпохи

Ледяной дом простоял до весны, пока не начал таять. Это зрелище вызвало у многих современников осуждение — его называли глупой шуткой и позорным спектаклем.

В октябре того же года Анна Иоанновна умерла. Бирон потерял власть и был сослан. Князь Голицын был возвращён в дворянский статус и смог воссоединиться с первой женой.

Так закончилась эпоха Анны — жестокая, парадоксальная, насыщенная роскошью и странными, яркими событиями.