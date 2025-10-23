Самозванка или царица: тайны самой загадочной узницы Петропавловской крепости «княжны Таракановой»

Императрица не смогла пройти мимо мошенницы, которая претендовала на престол.

История с «княжной Таракановой» — одна из самых загадочных и драматичных страниц XVIII века. Это история о смелой женщине, которая сумела ослепить Европу и потревожить саму российскую империю.

Но кто она была на самом деле? Самозванка или настоящая наследница русского трона?

Тайна молодой красавицы из Европы

В середине XVIII века в Европе появилась молодая женщина, которая называла себя дочерью умершей императрицы Елизаветы Петровны.

Она носила разные имена: «принцесса Волдомир», «персиянка Али-Эмете», а позже — просто «принцесса Елизавета, великая княжна Всероссийская». Никто точно не знал, кто она и откуда.

Впервые она появилась в петербургских кругах в 1767 году, затем несколько лет скрывалась, чтобы весной 1772 года с размахом заявить о себе в Париже.

Молодая и красивая она завела собственный салон в столице Франции.

Горожане сразу прониклись ее историей: будто родилась она в Черкессии, ждет наследство от богатого персидского дяди и мечтает вернуть себе российский престол.

Эти слухи, экзотические рассказы и таинственная аура сделали ее чрезвычайно популярной.

Политическая игра и европейские интриги

Появление самозванки совпало с тяжелыми событиями для России. На юге страны бушевал пугачёвский бунт — крестьянское восстание, которое угрожало стабильности власти Екатерины II.

В это время Польша переживала первый раздел и искала способы вернуть независимость.

Польские патриоты и некоторые европейские державы, в том числе Франция, решили использовать «княжну» как инструмент борьбы с российской империей.

Самозванка встретилась с польским магнатом Каролем Радзивиллом и даже пыталась заручиться поддержкой султана в Стамбуле.

Ее идеей было поднять восстание в Европе в поддержку себя и пугачёвского бунта в России. Она рассылала письма русским матросам, обещая процветание и благополучие, если они встанут на ее сторону.

Граф Орлов и «ловушка» в Ливорно

Екатерина II не могла пройти мимо такой угрозы. На ее военном флоту в Средиземном море служил знаменитый генерал Алексей Орлов — человек, который помог ей стать императрицей.

Орлов разработал хитрый план. Он сыграл роль страстного поклонника и жениха, завоевал доверие и сердце самозванки.

В феврале 1775 года она приехала к нему в Пизу на пышную встречу и военный праздник в порту Ливорно. Под аплодисменты и воинские залпы «принцессу» неожиданно схватили и арестовали.

Заключение в Петропавловской крепости

После ареста «княжна» была тайно доставлена в Кронштадт, а затем заключена в Алексеевский равелин — одну из самых страшных тюрем в России.

Там её допрашивали, пытаясь узнать правду, но она упорно отказывалась признавать своё происхождение и обвинения, называя всё ложью.

Её положение ухудшилось: болезнь чахотка, тяжелые условия содержания.

Несмотря на просьбы о личной встрече с Екатериной, императрица требовала полного признания и не оставляла надежд выяснить истинную суть этой истории.

Но даже перед смертью в декабре 1775 года таинственная узница оставалась несгибаемой. Её похоронили тайно.

Кто же она была на самом деле?

Официально «княжна Тараканова» считается самозванкой и авантюристкой, пережившей неудачу. Но слишком много в этом деле странностей.

Зачем Екатерина II тратила силы и рисковала, чтобы поймать какую-то мошенницу? Почему потом русские монархи проявляли к ней такой интерес, а некоторые документы по делу исчезали?

Существуют предположения, что она могла быть дочерью императрицы Елизаветы, но не от ее мужа, а от другого фаворита, Ивана Шувалова.

Возможно, именно поэтому она была опасна для власти Екатерины. Правда ли это или нет — история хранит свои секреты в каменных стенах Петропавловской крепости.