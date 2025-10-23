Городовой / Общество / Невский держит ритм: Майкл, уличный танцор, который делает Петербург добрее
Невский держит ритм: Майкл, уличный танцор, который делает Петербург добрее

Опубликовано: 23 октября 2025 16:00
танцор на улице
Фото: Городовой.ру

Этот бездомный дарит горожанам частицу добра.

Каждый вечер на Невском появляется мужчина в тёмных очках и с колонкой. Его зовут Майкл. Дом - улица, сцена - тротуар. Он включает хиты, собирает круг людей и превращает сырую питерскую погоду в маленький танцпол.

История у него непростая: детдом, попытки профессиональной сцены, потом жизнь на улице. Но из всего прошлого Майкл удержал главное - движение. Он работает в потоке: меняет образы, играет на контрастах, заводит прохожих и невозмутимо держит ритм, пока вокруг шуршат шаги и трамваи.

Его феномен в простом: никакой жалости, только энергия. Люди приходят не сочувствовать, а подзарядиться. И это редкий уличный артист, который фиксирует настроение города прямо сейчас мокрый асфальт, вечерние огни, случайные аплодисменты.

Петербург знает таких героев поимённо. Майкл - один из них. Без афиш, без сцены, но с тем самым оптимизмом, который не продашь в кассе.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
