Где гулять бесплатно и когда платить: свежие правила посещения парков в Петербурге

Если хотите провести время в Петергофе и окрестностях без лишних трат, лучше всего выбирать Верхний сад Петергофа, парк Александрия и Ораниенбаум.

В интернете с середины октября 2025 года стали активно писать, что вход в Нижний парк Петергофа теперь бесплатный. Это неправильная информация. Вход в парк по-прежнему по билету.

Петергоф уже перешел на зимний режим работы — он открыт с 9 утра до 6 вечера, при этом последний вход возможен до 17:15, а кассы закрываются к 17:00.

Фонтаны в Нижнем парке работают с 10:00 до 18:00 и будут работать до 4 ноября. Только после того, как фонтаны выключатся, вход в парк станет бесплатным.

Верхний сад Петергофа и другие бесплатные парки

А вот Верхний сад Петергофа остаётся бесплатным. Вход сюда открыт каждый день с 9 утра до 6 вечера. Это отличная возможность прогуляться по прекрасным аллеям и насладиться природой.

Парк Александрия, который тоже находится в Петергофе, работает с 9 утра до 7 вечера. Вход сюда всегда был и остаётся бесплатным.

Парк имеет три входа — со стороны Зверинской улицы, Санкт-Петербургского проспекта, дом 5 и улицы Чайковского. Это удобный вариант для тех, кто хочет провести день на свежем воздухе без лишних затрат.

Ещё один бесплатный парк — Ораниенбаум. Он открыт ежедневно с 9:00 до 19:00, а вход возможен до 18:45. Здесь тоже можно спокойно гулять, любоваться природой и архитектурой без покупки билета.

Павловск — правила посложнее, но и тут есть бесплатные часы

В Павловске ситуация с входом более сложная. Парк считается платным, но и тут есть бесплатные часы.

С 2 ноября по 30 декабря 2025 года в будние дни с 7 утра до 7 вечера вход будет бесплатным, пишет Горбилет.

А по выходным и праздничным дням бесплатный вход — только с 7:00 до 10:00 и поздним вечером с 17:00 до 19:00.

В остальное время билет стоит 250 рублей. Так что планируйте визит, если хотите сэкономить.

Цены актуальны на момент выхода публикации.