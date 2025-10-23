Борьба с преступностью или нечестная конкуренция: Петербург о частичной блокировке Telegram

Очередная новость вызвала бурную реакцию среди горожан, которые уже несколько дней сталкиваются с перебоями в работе популярного приложения.

В Петербурге нарастает волна беспокойства после заявления Роскомнадзора о частичном ограничении работы Telegram.

Ведомство объясняет свои действия необходимостью «противодействия преступникам», утверждая, что иностранные мессенджеры стали основными инструментами для мошенничества и вымогательства.

Народное недовольство: от шуток до возмущения

Петербуржцы выражают свое недовольство и тревогу по поводу сложившейся ситуации. В социальных сетях и на городских форумах множатся комментарии, отражающие широкий спектр эмоций — от печали до откровенного возмущения.

«Скоро только "макс" останется. И все», — печально отмечают пользователи, намекая на возможное доминирование отечественных платформ.

Другие подходят к ситуации с горькой иронией:

«Скоро будем писать письма».

«Голубиная почта нам в помощь».

Однако многие видят в действиях Роскомнадзора не только борьбу с преступностью, но и попытку устранить конкурентов на рынке мессенджеров.

«Вот она, та самая честная конкуренция, мессенджера "макс". В "честной борьбе" блочим звонки, потом замедляем», — пишут пользователи, усматривая в этом недобросовестные методы.

Возмущение звучит все громче:

«Позорище. Специально создает технические условия. Для не честной конкурентной борьбы».

Некоторые комментарии не лишены едкой критики в адрес ведомства:

«Роскомнадзору пора на покой, а то деменция началась».

Борьба с преступностью или борьба за рынок?

Заявление Роскомнадзора о том, что «иностранные мессенджеры стали основными сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег», ставит под сомнение реальные мотивы частичной блокировки.

Многие пользователи выражают сомнения в эффективности таких мер в борьбе с киберпреступностью, предпочитая видеть в этом скорее попытку регулирования информационного пространства и продвижения отечественных сервисов.

Ситуация с Telegram стала лакмусовой бумажкой, показавшей, насколько сильно современные горожане зависят от цифровых коммуникаций и насколько чутко реагируют на любые ограничения в этой сфере.

Петербург прощается с привычным уровнем свободы общения и готовится к новым реалиям цифрового мира, где выбор мессенджера может быть продиктован не только удобством, но и государственным регулированием.