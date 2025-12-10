Городовой / Учеба / Хлеб с лебедой, шуба в заплатах и знахарь вместо врача: жизнь простых людей в Петербурге XVIII-XIX веков
Хлеб с лебедой, шуба в заплатах и знахарь вместо врача: жизнь простых людей в Петербурге XVIII-XIX веков

Опубликовано: 10 декабря 2025 11:35
Рацион рядового петербуржца был скудным и монотонным.

Основу составлял ржаной хлеб, который выпекали в городских пекарнях и часто разбавляли дешёвыми добавками (например, лебедой). К нему подавали баланду — жидкую похлёбку из крупы и капусты, солёную рыбу (салаку, корюшку) и кипяток-«сбитень».

Мясо было редкой роскошью, появляясь на столе в основном в праздники. Овощи (репа, капуста) были сезонными и дорогими. Молоко и масло могли позволить себе лишь относительно обеспеченные семьи.

Питание было не только скудным, но и опасным: из-за антисанитарии часты были отравления и кишечные инфекции.

Одежда была вопросом не моды, а выживания.

Зимой носили грубые шубы из овчины и валенки, летом — холщовые порты и рубахи. Одежду берегли, передавали по наследству, латали до полной негодности.

Лечение было примитивным и часто шарлатанским. Государственных больниц почти не было, обращались к знахарям, которые лечили травами, заговорами и кровопусканием. Аптеки обслуживали в основном знать и армию.

В результате средняя продолжительность жизни среди простых горожан едва превышала 30 лет. Смерть от туберкулёза, тифа или «воспаления лёгких» была обычным явлением.

Автор:
Лариса Никонова
Учеба
