Городовой / Учеба / Непарадный Петербург: условия жизни простых горожан в доходных домах и рабочих слободах
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербургский храм, который появился из-за нехватки средств — и спрятался в здании Гознака Город
Петербургский «нет» Лондону «да»: как царская столица упустила шанс на первое метро Город
Нежное «вспоминаю тебя» с вирусом внутри: петербуржцам рассылают фото‑приманки Город
Похоронен в Лавре «без почестей»: что произошло 13 декабря в истории Петербурга Город
Императорский вид подождёт: ГАТИ просит суд образумить бизнесмена, игнорировавшего ремонт фасада в Петергофе Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Непарадный Петербург: условия жизни простых горожан в доходных домах и рабочих слободах

Опубликовано: 10 декабря 2025 11:32
Непарадный Петербург: условия жизни простых горожан в доходных домах и рабочих слободах
Непарадный Петербург: условия жизни простых горожан в доходных домах и рабочих слободах
Городовой ру

Быт рядовых горожан разительно отличался от парадной жизни центра.

Большинство селилось на окраинах — за Фонтанкой, на Выборгской стороне, в слободах у промышленных предприятий.

Типичным жилищем была не отдельная квартира, а угол или койка в доходном доме-казарме.

Эти дома, часто деревянные, строились под аренду: владелец сдавал помещение максимальному количеству жильцов. Семьи ютились в одной комнате, холостяки — по несколько человек в каморочках. Отопление было дровяным, вода бралась из колодцев или рек, туалеты — общие во дворах.

Повседневная жизнь вращалась вокруг тяжёлого труда.

Рабочий день на казённых заводах или верфях длился 12-14 часов. После работы мужчины часто шли в кабак — единственное доступное развлечение.

Женщины, помимо работы, должны были вести хозяйство в тяжелейших условиях: стирать бельё в ледяной воде, готовить на примусах, ухаживать за детьми при отсутствии медицинской помощи.

Детская смертность была ужасающей, эпидемии — обычным делом.

Однако даже в этих условиях формировались очаги социальности: дворы-колодцы становились местами, где соседи помогали друг другу, делились едой, сообщали о вакансиях.

Возникала своеобразная солидарность людей, объединённых общим положением «маленького человека» в огромном имперском городе.

Автор:
Лариса Никонова
Учеба
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью