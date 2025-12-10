Непарадный Петербург: условия жизни простых горожан в доходных домах и рабочих слободах

Большинство селилось на окраинах — за Фонтанкой, на Выборгской стороне, в слободах у промышленных предприятий.
Типичным жилищем была не отдельная квартира, а угол или койка в доходном доме-казарме.
Эти дома, часто деревянные, строились под аренду: владелец сдавал помещение максимальному количеству жильцов. Семьи ютились в одной комнате, холостяки — по несколько человек в каморочках. Отопление было дровяным, вода бралась из колодцев или рек, туалеты — общие во дворах.
Повседневная жизнь вращалась вокруг тяжёлого труда.
Рабочий день на казённых заводах или верфях длился 12-14 часов. После работы мужчины часто шли в кабак — единственное доступное развлечение.
Женщины, помимо работы, должны были вести хозяйство в тяжелейших условиях: стирать бельё в ледяной воде, готовить на примусах, ухаживать за детьми при отсутствии медицинской помощи.
Детская смертность была ужасающей, эпидемии — обычным делом.
Однако даже в этих условиях формировались очаги социальности: дворы-колодцы становились местами, где соседи помогали друг другу, делились едой, сообщали о вакансиях.
Возникала своеобразная солидарность людей, объединённых общим положением «маленького человека» в огромном имперском городе.