Захоронения под взрывом: как создавалось «Голодное кладбище» под Петербургом

Старое Тарховское кладбище в Сестрорецке, у железнодорожной станции Тарховка, хранит мрачные тайны блокадного прошлого.
Это место, где покоятся не только воины и жители окрестных поселков, но и дети, умершие от истощения и болезней.
Кладбище, появившееся во время войны рядом с военным госпиталем, получило жуткое прозвище — «Голодное кладбище».
«Сарай, забитый до отказа»: Детские трагедии у станции Тарховка
Особую скорбь вызывают захоронения детей. В годы блокады в здании школы на станции "Разлив" был организован детский дом для сирот.
«Школьные кабинеты переоборудовали под спальни. Учителя в количестве 18 человек стали воспитателями», — вспоминали очевидцы те страшные дни.
Зимой 1942 года школьный сарай, где складировали детские трупы, «заполнился до отказа». Принятое решение о перевозке тел на Тарховское кладбище стало лишь одним из многих страшных последствий блокады.
Страшная правда о захоронениях в Тарховке
С наступлением блокадного голода, когда «люди ослабли, им физически было трудно сделать гроб», захоронения приобрели особую трагичность. Трупы стали «заворачивать в материю и хоронить в общей могиле».
Это стало отражением крайней степени истощения и отчаяния.
Как хоронили жертв блокады в Тарховке?
Массовые захоронения производились с помощью взрывчатки.
«Могилу не копали, а получали в результате взрыва», — описывается процесс.
В образовавшуюся воронку закладывали трупы. Как только яма заполнялась, производили новый направленный взрыв, засыпая предыдущую могилу и формируя новую.
Этот жуткий метод, продиктованный нехваткой ресурсов и огромным количеством погибших, лег в основу прозвища «Голодное кладбище».
«Защитники Ханко и жители блокадного Ленинграда»: Мемориал скорби в Сестрорецке
Тарховское кладбище стало местом упокоения не только жителей города, но и защитников полуострова Ханко.
После эвакуации войск, 10 декабря 1941 года, поезд с военнослужащими был подорван диверсионно-разведывательной группой у поселка Тарховка, унеся жизни 17 человек. Они также были похоронены на этом кладбище.
Всего здесь покоятся 2327 человек, ставших жертвами войны и блокады.