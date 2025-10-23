Захоронения под взрывом: как создавалось «Голодное кладбище» под Петербургом

Дети блокады и солдаты Ханко: история одной могилы.

Старое Тарховское кладбище в Сестрорецке, у железнодорожной станции Тарховка, хранит мрачные тайны блокадного прошлого.

Это место, где покоятся не только воины и жители окрестных поселков, но и дети, умершие от истощения и болезней.

Кладбище, появившееся во время войны рядом с военным госпиталем, получило жуткое прозвище — «Голодное кладбище».

«Сарай, забитый до отказа»: Детские трагедии у станции Тарховка

Особую скорбь вызывают захоронения детей. В годы блокады в здании школы на станции "Разлив" был организован детский дом для сирот.

«Школьные кабинеты переоборудовали под спальни. Учителя в количестве 18 человек стали воспитателями», — вспоминали очевидцы те страшные дни.

Зимой 1942 года школьный сарай, где складировали детские трупы, «заполнился до отказа». Принятое решение о перевозке тел на Тарховское кладбище стало лишь одним из многих страшных последствий блокады.

Страшная правда о захоронениях в Тарховке

С наступлением блокадного голода, когда «люди ослабли, им физически было трудно сделать гроб», захоронения приобрели особую трагичность. Трупы стали «заворачивать в материю и хоронить в общей могиле».

Это стало отражением крайней степени истощения и отчаяния.

Как хоронили жертв блокады в Тарховке?

Массовые захоронения производились с помощью взрывчатки.

«Могилу не копали, а получали в результате взрыва», — описывается процесс.

В образовавшуюся воронку закладывали трупы. Как только яма заполнялась, производили новый направленный взрыв, засыпая предыдущую могилу и формируя новую.

Этот жуткий метод, продиктованный нехваткой ресурсов и огромным количеством погибших, лег в основу прозвища «Голодное кладбище».

«Защитники Ханко и жители блокадного Ленинграда»: Мемориал скорби в Сестрорецке

Тарховское кладбище стало местом упокоения не только жителей города, но и защитников полуострова Ханко.

После эвакуации войск, 10 декабря 1941 года, поезд с военнослужащими был подорван диверсионно-разведывательной группой у поселка Тарховка, унеся жизни 17 человек. Они также были похоронены на этом кладбище.

Всего здесь покоятся 2327 человек, ставших жертвами войны и блокады.