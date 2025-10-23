«Шведский стол»: правда о том, что едят отельные сотрудники и куда девается недоеденное

Как отели действительно распоряжаются несъеденной едой?

Система all inclusive ﻿ давно стала синонимом удобного отдыха и неограниченного питания. Однако вокруг «шведского стола» рождается много слухов от повторного использования еды до кормления ею персонала.

Миф 1. Еду готовят за пару часов до обеда

Распространенное заблуждение — еду начинают готовить после позднего завтрака, то есть около 11 часов. На самом деле процесс подготовки занимает много времени.

«В среднем на один прием пищи уходит от 6 до 12 часов», — объясняют повара отелей.

За это время моют, чистят и делают заготовки — чтобы во время подачи готовить свежие порции.

Миф 2. Персонал доедает несъеденные блюда

Остатки с «шведского стола» для сотрудников строго запрещено забирать.

«Питание персонала включено в контракт и организуется отдельно», — уточняют эксперты.

Исключение — небольшие бутик-отели, где это может быть неформальной практикой.

Миф 3. Блюда подают по нескольку раз

Некоторые продукты при переработке могут использоваться повторно: например, овощи для супов, фрукты — в выпечке, сыр — для пиццы.

Но скоропортящиеся блюда — рыбу, салаты с заправкой, молочные продукты — утилизируют без повторного использования.

Миф 4. Остатки отдают в приюты

Идея благородна, но в странах с популярной системой "все включено" (Турция, Египет, Эмираты) передачи еды в приюты нет.

В Европе и США благотворительные организации частично занимаются такой практикой, но здесь речь идет только о продуктах, не поданных гостям.

Миф 5. Несъеденная еда не влияет на ситуацию

Каждый грамм отходов важен. Например, в Турции средний объем несъеденной еды — 300 грамм с человека в день. Крупные отели выбрасывают сотни килограммов ежедневно.

«Важно брать ровно столько, сколько планируешь съесть», — подчеркивают эксперты, чтобы сократить нагрузку на экологию.

Миф 6. Маленькие порции — экономия отеля

Небольшие раздачи не признак жадности, а заботы о безопасности. Частая обновляемость еды минимизирует риск отравлений и обеспечивает свежесть.

Мелкие порции — это практика, направленная на качество, а не экономию.

Миф 7. Все остатки просто выбрасывают

Несмотря на выкидывание пищи с тарелок, отельная кухня старается использовать остатки рационально: