Платная трасса М11 или бесплатная М10: какую дорогу выбрать, чтобы не пожалеть

Трасса М10 приведена в порядок и может стать отличной альтернативой для платной дороги.

В последние годы при путешествии из Москвы в Санкт-Петербург водителям приходится выбирать между двумя основными маршрутами — платной скоростной трассой М11 и бесплатной дорогой М10.

Каждая из них имеет свои особенности, сильные и слабые стороны, которые важны учитывать при планировании поездки.

Качество дорожного покрытия

М11 традиционно лидирует по состоянию асфальта: покрытие ровное и гладкое, идеально подходит для высокой скорости и комфортного вождения.

Однако, несмотря на бесплатный статус, М10 в последние годы значительно модернизировали. Сейчас её поверхность практически лишена ям и неровностей, что заметно повысило качество поездки.

«Там практически нет ям и неровностей. Езжайте смело, колесо не оставите. Никакого сравнения с тем, что здесь было в 2008 году», — пишет автопутешественник.

Чем еще привлекает М10

Дорога проходит через множество деревень и сёл, открывая красивые виды на российскую глубинку.

В то же время М11 проходит преимущественно через лесистую местность, что порой приводит к однообразию и может усыплять.

Скорость и пропускная способность

М11 является полноценной скоростной трассой с ограничением скорости выше стандартного по трассам федерального значения.

Это позволяет экономить время — по М11 можно проехать быстрее, если есть желание и возможность. По М10 модно двигаться со скоростью 90 км/ч, и она насыщена камерами.

Кроме того, на бесплатной дороге есть узкие участки, где крайне тяжело обгонять грузовой транспорт.

Инфраструктура и сервисы для водителей

Платная трасса М11 оборудована многочисленными площадками для отдыха, современными заправками и кафе, а также удобными туалетами.

Здесь же установлены информационные табло и даже часовня, что создаёт комфортную обстановку для остановок. На М10 сервисов меньше, что характерно для бесплатных дорог.

Выводы: как выбрать между М11 и М10

Если время в пути является приоритетом и есть возможность оплатить проезд, платная М11 позволяет значительно сэкономить часы в дороге и обеспечивает высокий комфорт езды.

Для тех, кто не спешит и хочет сэкономить средства, обновлённая бесплатная М10 станет хорошей альтернативой с приятными пейзажами и стабильным качеством дороги.

Кроме того, опытные водители предпочитают объезжать «золотой участок» М11 в Московской области, который за последнее время подорожал.

Объехать его можно через трассу А-108 в сторону Дмитрова, если ехать со стороны Москвы. А потом повернуть на Спас-Заулок. Там недалеко и М10.

Обратно вренуться на М11 модно на развязке под названием «Конаково».