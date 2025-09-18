Городовой / Город / Северная столица против Москвы: почему петербургский балет — это душа, а московский — масштаб
Северная столица против Москвы: почему петербургский балет — это душа, а московский — масштаб

Опубликовано: 18 сентября 2025 10:32
Северная столица против Москвы: почему петербургский балет — это душа, а московский — масштаб
globallookpress/Anatoly Lomohov

Где лучше?

Прима-балерина Михайловского театра, заслуженная артистка России Анжелина Воронцова, поделилась своими взглядами на различия между петербургским и московским балетом.

Также она в беседе с "Петербургский дневник" рассказала о сотрудничестве с выдающимся хореографом Николаем Цискаридзе.

Две школы, один корень: русская балетная традиция

Воронцова отмечает, что четкое разделение между балетными школами, существовавшее ранее, постепенно стирается.

Сейчас, по ее мнению, общая тенденция заключается в том, что Большой театр тяготеет к масштабным постановкам, в то время как Мариинский театр придерживается более камерного стиля.

“Поэтому если говорить о школе, она скорее русская. И я себя ощущаю русской балериной”, — объясняет артистка.

Петербург: концентрация, вдохновение и Исаакиевский собор

Воронцова признается, что чувствует себя петербурженкой, подчеркивая очарование Санкт-Петербурга. Особенно ее вдохновляет Исаакиевский собор.

Она отмечает, что именно в Северной столице легче сосредоточиться, что крайне важно для балета. В Москве же, по ее мнению, слишком много отвлекающих факторов.

Цискаридзе: строгость, забота и вдохновение

Воронцова поделилась своим опытом работы с Николаем Цискаридзе, народным артистом РФ и бывшим премьером Большого театра.

Цискаридзе был педагогом и партнером Воронцовой. Вместе они исполняли главные партии в таких спектаклях, как «Щелкунчик», «Пахита», «Пиковая дама».

“Николай Максимович очень за меня всегда переживал, обучал меня. Носил на руках буквально как хрустальную вазу”, — рассказала балерина.

Она подчеркивает, что Цискаридзе был строг и требователен, но всегда заряжал ее своей энергией и вдохновлял.

“Своей энергией он всегда заряжал, вдохновлял меня и, не побоюсь этого слова, направлял на путь истинный”, — отмечает Воронцова.

Творческие дуэты: сочетание энергий и пропорций

Воронцова отметила важность сценического партнерства, подчеркнув, что “творческие дуэты, как и браки, заключаются на небесах”. Для успешной работы на сцене необходимо сочетание энергий и гармоничное восприятие пропорций.

Автор:
Ксения Пронина
Город
