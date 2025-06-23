«Смешные деньги»: какую пенсию получает Николай Цискаридзе

У прочих артистов Большого театра сумма еще меньше.

Николай Цискаридзе — человек, чьё имя ассоциируется с Большим театром, перфекционизмом и вечной грацией. Но вот что не ассоциируется с ним — так это слово «нищета». Однако сам артист в интервью признаётся: прожить на его пенсию невозможно.

«Я с 33 лет, по-моему, получаю пенсию. На тот момент, когда я выходил, у меня пенсия была самая высокая за всю историю Большого Театра. У меня накопительный фонд был самый большой. Ни один мой коллега не получал такую пенсию. Но и тогда это была не такая большая сумма. Где-то 50 тысяч рублей. А остальным артистам давали вообще какие-то смешные деньги. 20–30 тысяч».

Сегодня его пенсия — 80 тысяч рублей, и по словам самого Цискаридзе:

На эту сумму невозможно прожить и пять дней.

Завистники уверены, что у мэтра роскошные льготы, но и тут, как выяснилось, всё не так:

С 2013 года он руководитель Академии русского балета в Санкт-Петербурге, и все льготы, которые положены в Москве, здесь не работают.

И даже проезд для него — не бонус:

Танцор балета не может воспользоваться бесплатным проездом, хотя такие поездки доставляют ему огромное удовольствие.

Так что остаются только музеи. Иронично, что человек, некогда получавший «самую большую пенсию в истории Большого», сегодня сетует на жизнь «впритык».