Особый взгляд: Цискаридзе анализирует корни московского пренебрежения к петербуржцам

Основываясь на своем «личном опыте», Цискаридзе раскрыл нюансы, которые, по его мнению, формируют такое отношение.

«В этом было столько московского презрения ко мне – петербуржцу», — вспоминал Николай Цискаридзе эпизод, который для него стал примером скрытого соперничества между двумя столицами.

История началась с его ученицы — красивой и талантливой балерины, которая, окончив Академию Русского балета им. Вагановой, смогла пробиться в Большой театр.

По словам Цискаридзе, его московские коллеги часто высказывали недовольство, что в столицу «прут питерские». Он, как человек, связанный с обеими культурными столицами, оказался в сложной ситуации. С одной стороны, он защищал свою ученицу, а с другой — слышал упрёки в адрес её происхождения.

Московская коллега спросила: «Если у неё всё так хорошо с родителями, зачем же она училась в Питере?» — рассказывает Цискаридзе. Этот вопрос вызвал у него смешанные чувства — от смеха до грусти, поскольку в нём прозвучало то самое московское презрение, с которым он сталкивался и раньше.

В этой истории он подчеркнул, что в Петербурге отношение к детям из «непростых семей» другое. Даже если родители могли позволить себе дорогие аксессуары, они не стремились «продвинуть» ребёнка за счёт связей, а делали акцент на его реальных талантах. Это, по словам Цискаридзе, вызывает у него огромное уважение.

Для известной личности, чье имя вызывает ассоциации с артистическим миром, Санкт-Петербург всегда оставался эффектным подмостком.

Многие из близких друзей Цискаридзе, несмотря на свои обширные путешествия и посещение мировых культурных столиц, никогда не проявляли интереса к петербургским сокровищам.

«Господи, как ты ездишь в это болото? Они видели весь мир, бывали в Лувре, в Галерее Уффици, но никогда не хотели посетить Эрмитаж или Русский музей», — говорит артист.

Эта история не только иллюстрирует профессиональные стандарты, но и подчёркивает вечное соперничество Москвы и Петербурга, которое даже в искусстве проявляется на самых разных уровнях.