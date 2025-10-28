Сюрприз для водителей: развязка КАД и Кронштадтского шоссе живёт по новым правилам до 12 ноября

С утра 29 октября и до 12 ноября в районе развязки КАД и Кронштадтского шоссе пройдет ремонт дорожного покрытия. В связи с этим будет изменена схема проезда на съезде С9, по которому осуществляется въезд в Кронштадт со стороны Ломоносова.
На этот период автомобилистам предстоит движение в объезд через проезд к портовому комплексу «Моби Дик», а далее по улице Гидростроителей, Цитадельскому шоссе и улице Литке.
«Все остальные съезды транспортной развязки будут функционировать в прежнем режиме»,
— отмечается в официальном сообщении ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России».
Организация обращается к водителям с просьбой быть внимательными, придерживаться установленных правил, соблюдать скоростной режим и обращать внимание на новые дорожные указатели, разметку и ограждения, а также следовать схеме объезда.
Дирекция подчеркивает значимость безопасности и просит автолюбителей проявлять осторожность на ремонтируемом участке.
Ранее сообщалось, что на Кольцевой автодороге периодически происходят столкновения из-за остановившихся или неисправных машин. Руководство обращает внимание на необходимость строгого выполнения требований безопасности на всем протяжении трассы.