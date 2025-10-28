Муралы тут ни при чем: откуда у Мурино в Ленобласти появилось именно такое название

Название «Мурино» окутано завесой тайны, но все существующие версии его происхождения так или иначе связаны с камнями и строительством.

Алексей Ерофеев, член Топонимической комиссии Петербурга, отмечает, что финское слово Muurola может переводиться как «поселение каменщиков».

Шведская интерпретация и финские корни

Шведская версия происхождения названия трактует его как производное от слова Muuri — «камень для строительства», дополненное суффиксом -la, обозначающим место.

Таким образом, Мурино можно интерпретировать как «место, где камень». Эта версия отлично перекликается с финской, где Muurola также указывает на поселение, связанное с обработкой или добычей камня.

Альтернативные версии: барсук и муромские переселенцы

Однако существуют и другие, менее распространенные, но не менее интересные теории. Одна из них связывает название с финским словом muura — «барсук», предполагая, что местность могла быть богата этими животными.

Еще одна версия уводит в XVIII век, когда, согласно предположениям, здесь обосновались переселенцы из Муромского уезда Владимирской губернии, что и отразилось в названии населенного пункта.

Исторический путь: от села до города

Первое упоминание о Мурине датируется 1676 годом. В XIX веке село стало значимым центром благодаря владению князей Воронцовых и Воронцовых-Дашковых, которые поддерживали его экономическое и культурное развитие до 1917 года.

Новую главу в истории Мурино открыла урбанизация: в 2019 году, после массового строительства жилых комплексов рядом со станцией метро «Девяткино», оно официально получило статус города.

Сегодня Мурино продолжает активно расти, гармонично сочетая свои исторические корни с современными тенденциями развития городской инфраструктуры.