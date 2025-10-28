Язык до штрафа доведет: фаната «Зенита» заплатит за оскорбление министра спорта

Житель Петербурга Станислав Удальцов был признан судом виновным в нарушении правил поведения на стадионе во время официального футбольного матча.

Решение Петроградского районного суда было вынесено после того, как 17 сентября на стадионе «Газпром Арена» болельщик Удальцов на матче между «Зенитом» и «Ахматом» развернул баннер с надписью:

«Сергей Семак — легенда футбола, Дегтярёв — некомпетентное быдло».

Суд установил, что надпись на полотне содержала выражения, унижающие достоинство и оскорбляющие других.

Баннер был расположен на ограждении трибун непосредственно во время матча. Его размещение не было согласовано с организаторами события и не получило официального разрешения.

Такие действия нарушили установленные правила во время проведения спортивных мероприятий.

Удальцову было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей. Также ему на полгода запретили посещать спортивные соревнования на официальных площадках. Решение суда озвучено в объединённой пресс-службе судов города.

Ранее сам футбольный клуб «Зенит» был оштрафован на 500 тысяч рублей из-за аналогичного инцидента, также связанного с некорректной надписью на баннере. Повод для акции появился на фоне обсуждения между главой Министерства спорта Маратом Дегтярёвым и тренерами РПЛ.

Дегтярёв предложил ужесточить ограничения на участие зарубежных игроков, что вызвало резкую критику со стороны Сергея Семака и Валерия Карпина.

В ответ на критику министр заявил, что ему не важно, кто руководит командой «Зенит» и ему не нужна эта информация. Конфликт стал поводом для выражения позиции болельщиками.