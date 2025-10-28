«Последняя надежда» петербуржцев: романтичная причина названия Володарского моста

Санкт-Петербург, город мостов, хранит множество историй, но Володарский мост занимает среди них особое место.

Эта переправа через Неву, соединяющая Народную и Ивановскую улицы, выделяется не только своей архитектурной значимостью, но и уникальными особенностями, заслужившими внимание как жителей, так и туристов.

«Последняя Надежда» на Неве: народное прозвище и его смысл

Володарский мост известен своим народным прозвищем — «Последняя надежда». Это неслучайно: он является последним по времени разводки среди всех мостов через Неву в период навигации.

Ежедневно, с 2:00 до 3:45 и с 4:15 до 5:30, он поднимает свои пролеты, давая шанс тем, кто не успел пересечь другие переправы.

Первенец среди железобетонных и не менявший названия

История Володарского моста насыщена уникальными фактами. Он стал первым железобетонным мостом, перекинутым через Неву, а также первым крупным мостом, построенным в Ленинграде после 1917 года.

Что еще более примечательно, в отличие от многих петербургских достопримечательностей, неоднократно подвергавшихся переименованиям, Володарский мост с момента постройки сохранил свое первоначальное название.

Инновации и память

Мост ознаменовал собой важный этап в развитии транспортной инфраструктуры города: впервые в Ленинграде на подходах к нему была реализована транспортная развязка на разных уровнях.

Кроме того, Володарский мост — единственная переправа в городе с эстакадной пристройкой, специально предназначенной для трамвайного движения на левом берегу Невы.

Названный в честь революционного деятеля В. Володарского (М. М. Гольдштейна), убитого неподалеку в 1918 году, мост увековечил память о нем.

В 1925 году на берегу Невы у Ивановской улицы был установлен памятник Володарскому, напоминающий о трагических событиях, связанных с рождением этой значимой городской артерии.