5 блюд, которые всегда готовили в Ленинграде на Новый год: их обязательно стоит попробовать в 2025 году

Без этих яств Нового года не будет.

Санкт-Петербург, город с глубокими историческими корнями, знает, как встречать Новый год.

Здесь, в Северной столице, воспоминания о советских новогодних застольях особенно сильны, и многие жители с любовью возвращаются к классическим рецептам, чтобы воссоздать ту неповторимую атмосферу уюта и тепла.

Пять блюд, о которых пойдет речь, — это не просто еда, а часть новогоднего волшебства, которое стоит попробовать и в 2025 году.

Оливье: символ праздника, неизменный на столе

Салат «Оливье» — бесспорный король новогоднего стола.

В Петербурге его по-прежнему любят готовить по классическому рецепту: с докторской колбасой, хрустящими маринованными огурцами, нежным картофелем и сладким зеленым горошком.

Именно этот салат, согласно ощущениям, открывает утро 1 января, когда город пробуждается под звуки праздничных залпов.

«Шуба»: культурный код и история закуски

«Сельдь под шубой», или просто «шуба», — это больше, чем салат из соленой рыбы и вареных овощей. Появившись в советских семьях в середине 70-х, этот салат оброс легендами.

Согласно одной из них, его название — это аббревиатура «Ш.У.Б.А.», что расшифровывалось как «Шовинизму и Упадничеству – Бойкот и Анафема».

Сельдь символизировала рабочий класс, овощи — крестьянство, свекла — революционный флаг, а соус «Провансаль» напоминал о Великой французской революции.

Для петербуржцев, особенно ценящих свежую рыбу из Финского залива, «шуба» с ее яркими слоями свеклы, картофеля и рыбы — это не только вкус, но и украшение стола.

Холодец: семейная традиция и рыночные сокровища

В петербургских семьях, где кулинарные традиции передаются из поколения в поколение, холодец занимает особое место.

Это блюдо, которое принято подавать с острым домашним хреном. Лучшие ингредиенты для его приготовления, как говорят, можно найти на легендарных рынках города — Сенном или Московском, где до сих пор царит дух старого Петербурга.

Бутерброды с красной икрой: символ праздничного достатка

В Северной столице, где красная икра всегда пользовалась особым почетом, бутерброды с ней — это не просто закуска, а настоящий символ праздничного изобилия.

Петербуржцы часто отдают предпочтение дальневосточной икре, ценя ее за непревзойденное качество и великолепный вкус, который превращает простой бутерброд в изысканное угощение.

Мимоза: солнечный салат для зимнего праздника

Слоеный салат «Мимоза», чьи яркие слои напоминают солнечные лучи, — идеальное дополнение к петербургской зимней сказке.

Сочетание консервированной рыбы, нежных яиц и сладкой моркови придает этому салату особую прелесть, добавляя радости и света на любой праздничный стол.

Некоторые могут считать эти блюда отголосками не самых богатых советских времен, но они несомненно способны вернуть теплые воспоминания о Новом годе в Петербурге, когда окна домов сияли гирляндами, а улицы укрывал пушистый снег.

Можно привнести нотку ностальгии в свой праздник 31 декабря и порадовать близких традиционными вкусами, которые когда-то составляли сердцевину новогоднего волшебства в Ленинграде.