«Освободите вагон!»: почему в петербургском метро пассажиров выгоняют на перрон посреди ветки

Пассажиры Петербургского метро давно привыкли к строгим объявлениям: «Поезд дальше не идёт, просьба освободить вагоны». И всё бы хорошо, но иногда это звучит не на конечной станции, а в середине линии — и вызывает вопросы. На самом деле причин всего три, и каждая логична, как бы странно ни выглядело в моменте.

Поезд уходит в депо — кондуктор тоже хочет домой

Главная и самая частая причина. Если рядом с платформой находится депо, поезд просто заканчивает работу. Так происходит, например, на Автово — дальше состав уходит отдыхать или на техобслуживание. Высадка нужна, чтобы в вагоне не осталось никого лишнего: никто не хочет оказаться один на один с путями и ПЧ-1.

Маршрут обрывают, чтобы спасти центр от пробок

Иногда поезд разворачивают раньше времени. Это делается специально, чтобы увеличить частоту движения на перегруженном участке.

Например: между Академической и Проспектом Просвещения поезда на втором перегоне часто оборачивают, чтобы центр не захлебнулся от пассажиропотока. Для пассажиров — неудобно, для города — необходимость.

Составу надо… сменить линию (да, так можно)

Самая редкая и самая «киберпанковская» причина. На Невском проспекте многие удивлялись объявлению о высадке — поезд действительно уходит с синей ветки на фиолетовую и катит в сторону Садовой.

Фишка в том, что у пятой линии нет своего депо. Поэтому все её составы обслуживаются в депо Парнаса — и добираются туда по служебным путям, которых обычные пассажиры никогда не видят.

Но есть нюанс: иногда никого не высаживают. И тогда счастливчики проезжают через туннели от Парнаса до Международной, минуя пересадки. Полулегальная магия метро.

Высадка посреди ветки — это не сбой и не прихоть машиниста, а логистика, без которой метро просто не справилось бы с петербургской толпой.