В Петербурге статус памятника получил дом на Васильевском, где жили и творили великие художники

Опубликовано: 28 октября 2025 12:30
Городовой ру

Здание на Васильевском острове, где жил Репин, получило статус памятника.

В Санкт-Петербурге официально присвоили статус памятника регионального значения бывшему дому архитектора Николая Гребенки, расположенному на Васильевском острове. Это здание связано с именами выдающихся русских живописцев — Архипа Куинджи и Ильи Репина, которые не только проживали здесь, но и работали.

Дом под номером 51/16 на 6-й линии был построен в 1866 году по проекту Николая Павловича Гребенки, сообщает пресс-служба КГИОП. В состав комплекса вошли жилое строение и деревянные торговые ряды с мансардой.

Спустя несколько десятилетий, в 1897 году, архитектор Владимир Курханов возвёл на этом месте новые ряды, а в 1912 году архитектор Пётр Бук руководил перестройкой: деревянный второй этаж заменили на три каменных.

В конце XIX века в главном здании снимал квартиру и мастерскую художник Архип Куинджи. В 1877 году здесь проживал и ещё один известный художник — Илья Репин, который именно в этих стенах написал портрет Куинджи. Таким образом, дом связан с важными вехами в истории отечественного искусства.

Культурное наследие этого архитектурного объекта подчёркивает его значимость для Петербурга. Недавно присвоили статус памятника регионального значения дому Севастьяна Китнера, который находится около Исаакиевского собора.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
