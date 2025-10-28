Городовой / Общество / Белую медведицу из Лензоопарка порадовали гигантским плодом: подарок Ботанического сада потянул на 70 килограммов
Белую медведицу из Лензоопарка порадовали гигантским плодом: подарок Ботанического сада потянул на 70 килограммов

Опубликовано: 28 октября 2025 10:45
Global Look Press / Zamir Usmanov / Russian Look

В Лензоопарке белой медведице Хаарчаане вручили большую тыкву весом 70 килограммов.

В Ленинградском зоопарке завершили акцию «Дары осени», во время которой жители города приносили еду и угощения для обитателей парка. Особое угощение досталось белой медведице по кличке Хаарчаана — ей подарили огромную тыкву, вес которой составил 70 килограммов.

Этот плод вырастили специально в Ботаническом саду Петра Великого, а затем передали в зоопарк, сообщили в пресс-службе Лензоопарка.

Перед тем как вручить тыкву медведице, сотрудники парка убедились, что в ней отсутствуют вредные вещества. Была проведена проверка на нитриты, и овощ признали полностью безопасным для животного. После этого лакомство поместили в бассейн вольера Хаарчааны.

Полярная хищница тут же нырнула к деликатесу, обхватила его лапами и начала пробовать на вкус. Необычный подарок вызвал у неё видимый интерес, и медведица провела некоторое время, исследуя тыкву.

Ранее стало известно, что для львицы Таисии ко дню рождения в этом же зоопарке выделили новую бочку. Её подарили в честь четырнадцатилетия животного.

Юлия Аликова
