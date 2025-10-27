Городовой / Город / Монкальм﻿ — забытый «брат» парка Монрепо, которому суждено было стать университетским кампусом
Монкальм﻿ — забытый «брат» парка Монрепо, которому суждено было стать университетским кампусом

Опубликовано: 27 октября 2025 16:15
Монкальм
Городовой ру

Там, где царская семья принимала гостей, сегодня пустуют старые здания.

Многие знают парк Монрепо в Выборге — его название с французского переводится как "мой покой". Но у Петербурга был свой "брат" — усадьба Монкальм, позднее получившая имя Михайловка.

В XVIII веке на этих землях стояли дачи ближайших людей Петра I: врачей, повара, кораблестроителя. Позднее усадьба переходила от Миниха к Разумовским и другим владельцам. В начале XIX века княгиня Шаховская объединила земли и дала им имя "Монкальм" — по-французски "мой покой".

Императорская дача

В 1834 году имение приобрели для малолетнего Михаила Николаевича, сына Николая I. Здесь разбили парк, проложили Морскую дорогу, построили оранжереи и церковь святой Ольги.

Архитекторы Андрей Штакеншнейдер, Иосиф Шарлемань и Гаральд Боссе возвели Большой и Малый дворцы, соединив их галереями. В середине XIX века Михайловка стала полноценной императорской резиденцией.

Испытания XX века

После революции здесь открылась трудовая школа "Красные зори". В годы войны дворец сильно пострадал. Позднее усадьба превратилась в пансионат Кировского завода. От былого блеска остались лишь фрагменты, но территория продолжала жить — теперь уже в советской реальности.

Новая жизнь

В 2000-х ансамбль признали памятником федерального значения и передали Санкт-Петербургскому государственному университету. Здесь появился кампус Высшей школы менеджмента: отреставрированы Конюшенный корпус, учебные здания, парк вновь открыт для прогулок.

Однако часть дворцово-паркового комплекса остаётся заброшенной и ждёт восстановления.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
