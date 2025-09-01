Городовой / Общество / «Даже с дьяволом будет общаться»: Цискаридзе посоветовал три книги — перечитывает с самого детства
«Даже с дьяволом будет общаться»: Цискаридзе посоветовал три книги — перечитывает с самого детства

Опубликовано: 1 сентября 2025 11:16
Николай Цискаридзе
Кадр из программы «Сегодня вечером»

Прочитал сотни, но эти не может забыть.

Николай Цискаридзе назвал всего три книги, которые стали для него важными ориентирами — и каждая связана не только с литературой, но и с его личным опытом.

Первая — «Евгений Онегин» Пушкина. Ещё в детстве он слышал от матери цитату «Учитесь властвовать собою» и с возрастом сам стал её повторять. Классика оказалась не просто школьной программой, а источником жизненных формул.

Вторая — роман Сомерсета Моэма «Театр». Цискаридзе прочёл его очень рано, но оценил по-настоящему уже в профессии, наблюдая за старшими коллегами и их отношениями. Особенно поразила точность, с которой Моэм описал психологию стареющей примадонны. Он вспомнил даже журнальную статью о романах с актрисами — там не хватало только образа балерины.

Третья — «Мастер и Маргарита» Булгакова. В юности книга давалась с трудом, но позже стала близка — и из-за узнаваемого коммунального быта, и из-за тем любви, жертвенности, морального выбора. Цискаридзе признаётся, что сюжеты романа легко переложить на реальные жизненные ситуации — и это делает его особенно ценным.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
