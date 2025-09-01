«Даже с дьяволом будет общаться»: Цискаридзе посоветовал три книги — перечитывает с самого детства

Новости по теме

Квартира то нехорошая, а что Булгаков зашифровал в номере дома из «Мастера и Маргариты»: 302-бис

От Фагота до Бегемота: кем на самом деле была свита Воланда из «Мастера и Маргариты»

Николай Цискаридзе вернулся на сцену: театры Петербурга опять проигнорировал

«И тот же шпиц, и тот же муж»: зумерам не понять, но в «Онегине» Пушкин высмеял стыдливое пристрастие дворянок

Легенды и реальность жизни в петербургском доме, который мог стать съемочной площадкой для «Мастера и Маргариты»

