Городовой / Город / Николай Цискаридзе и Петербург: почему город не покорил, но музеи точно полюбил
Эксклюзив
Последние новости
Сахар, кирха, Кутузов и «Интернационал»: что произошло в Петербурге 25 июня в разные эпохи Город
Имя под запретом: Госдума создаст «черный список» для родителей — кто в него попадет Общество
Питер или Санкт-Петербург: какой вариант предпочитают сами местные Город
РЖД идет на рекорд: 161 тысяча тонн уникальных рельсов — хватит ли, чтобы «переплюнуть» Сапсан Город
«Воскрешение» Петербурга: ИИ вернет городу утраченные архитектурные сокровища Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Истории Транспорт
Категории
Общество Спорт

Николай Цискаридзе и Петербург: почему город не покорил, но музеи точно полюбил

Опубликовано: 24 июня 2025 14:33
Николай Цискаридзе
Николай Цискаридзе и Петербург: почему город не покорил, но музеи точно полюбил
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

Артист считает, что летом Северная столица более благоприятна для творческих людей.

Николай Цискаридзе — одна из самых ярких фигур в мире российского балета. Звезда часто рассказывает о Петербурге, городе, где он вырос и начал свой творческий путь.

Так, Николай поделился, в какие музеи он посещает и вообще, какие культурные места в Северной столице предпочитает.

Петербург — город не для всех

Цискаридзе большую часть холодного времени года, с ноября по апрель, уезжает на работу рано утром, когда еще темно, и возвращается тоже в темноте. Поэтому зимой Петербург кажется ему мрачным и сложным местом.

Артист не признается в любви к родному городу, так как считает Петербург сложным местом для творческих людей.

Лето меняет все

Однако с наступлением лета ситуация меняется. Дни становятся длиннее, светлее, и Цискаридзе начинает по-другому воспринимать город.

Он любит летние прогулки по набережным каналов Грибоедова и Мойки, а также поездки на корабликах по Неве до Петергофа.

Мечта о море и уроки жизни

Еще одна любопытная деталь — Николай всегда мечтал жить у моря, но не уточнял, что хочет теплое море. В итоге он живет у холодного, и это стало для него уроком, что желания нужно формулировать точнее.

Любимые музеи и культурные места

Несмотря на сложное отношение к городу, Цискаридзе отмечает, что любит посещать в Петербурге культурные учреждения — Русский музей, Эрмитаж, музей Фаберже, передает Газета СПБ.

Это те места, которые для него связаны с культурой и вдохновением. Он ценит богатое культурное наследие города и возможность соприкасаться с великим искусством.

В итоге, взгляд Николая Цискаридзе на Петербург — это взгляд человека, который видит город со всех сторон: и с любовью, и с критикой.

Петербург для него — не просто место жительства, а сложный, многогранный организм, который нельзя любить или не любить однозначно.

Это город, который требует времени, чтобы его понять и принять, особенно если ты творческий человек.

Новости по теме
Неважно, летите в Сочи или Стамбул: летом 2025-го стоимость путешествия из Петербурга ощутимо подорожает Неважно, летите в Сочи или Стамбул: летом 2025-го стоимость путешествия из Петербурга ощутимо подорожает 19 апреля 2025 11:32
Спорный музей в центре Петербурга — искусство или провокация? Что покажет новая экспозиция Спорный музей в центре Петербурга — искусство или провокация? Что покажет новая экспозиция 1 апреля 2025 22:02
Современное искусство Урала покоряет Петербург: открылась уникальная выставка в Музее Фаберже Современное искусство Урала покоряет Петербург: открылась уникальная выставка в Музее Фаберже 18 февраля 2025 19:32
Международный день саамов: в каком музее Петербурга можно узнать о культуре и быте северного народа Международный день саамов: в каком музее Петербурга можно узнать о культуре и быте северного народа 6 февраля 2025 18:14
Время — это тоже искусство: что известно о выставке «Часовое искусство XIX века» в Петербурге Время — это тоже искусство: что известно о выставке «Часовое искусство XIX века» в Петербурге 4 февраля 2025 13:31
Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще