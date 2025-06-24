Николай Цискаридзе и Петербург: почему город не покорил, но музеи точно полюбил

Артист считает, что летом Северная столица более благоприятна для творческих людей.

Николай Цискаридзе — одна из самых ярких фигур в мире российского балета. Звезда часто рассказывает о Петербурге, городе, где он вырос и начал свой творческий путь.

Так, Николай поделился, в какие музеи он посещает и вообще, какие культурные места в Северной столице предпочитает.

Петербург — город не для всех

Цискаридзе большую часть холодного времени года, с ноября по апрель, уезжает на работу рано утром, когда еще темно, и возвращается тоже в темноте. Поэтому зимой Петербург кажется ему мрачным и сложным местом.

Артист не признается в любви к родному городу, так как считает Петербург сложным местом для творческих людей.

Лето меняет все

Однако с наступлением лета ситуация меняется. Дни становятся длиннее, светлее, и Цискаридзе начинает по-другому воспринимать город.

Он любит летние прогулки по набережным каналов Грибоедова и Мойки, а также поездки на корабликах по Неве до Петергофа.

Мечта о море и уроки жизни

Еще одна любопытная деталь — Николай всегда мечтал жить у моря, но не уточнял, что хочет теплое море. В итоге он живет у холодного, и это стало для него уроком, что желания нужно формулировать точнее.

Любимые музеи и культурные места

Несмотря на сложное отношение к городу, Цискаридзе отмечает, что любит посещать в Петербурге культурные учреждения — Русский музей, Эрмитаж, музей Фаберже, передает Газета СПБ.

Это те места, которые для него связаны с культурой и вдохновением. Он ценит богатое культурное наследие города и возможность соприкасаться с великим искусством.

В итоге, взгляд Николая Цискаридзе на Петербург — это взгляд человека, который видит город со всех сторон: и с любовью, и с критикой.

Петербург для него — не просто место жительства, а сложный, многогранный организм, который нельзя любить или не любить однозначно.

Это город, который требует времени, чтобы его понять и принять, особенно если ты творческий человек.