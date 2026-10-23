Хирург, спасатель или дворник в метель: чей труд в Петербурге считают самым благородным

Абсолютными лидерами рейтинга стали медики.

Какая работа сегодня вызывает искреннее уважение? Не ради денег или статуса, а по зову души. Недавние опросы SuperJob показали, кого жители страны считают настоящими героями нашего времени.

Для Петербурга с его богатой историей эти результаты оказались особенно близки.

Белые халаты вне конкуренции

Абсолютными лидерами рейтинга стали медики. Почти треть опрошенных (29%) назвали врачей и медсестер образцом благородства.

Особый почет — хирургам, акушерам и сотрудникам скорой помощи.

В Петербурге это чувствуется особенно остро. Наш город — крупный медицинский хаб. Здесь работают НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, Центр Алмазова, Военно-медицинская академия.

Каждую зиму из-за гололеда и капризной погоды нагрузка на травматологов и бригады неотложки вырастает в разы. Горожане видят этот труд своими глазами.

Учителя и военные: опора общества

Второе и третье места разделили педагоги и военнослужащие. За них отдали голоса по 10% участников опроса.

В Петербурге к учителям всегда было трепетное отношение. Образ «петербургского интеллигента» жив до сих пор. Наш город держится на сильной академической школе — от старейших гимназий до Педагогического университета имени Герцена.

Что касается военных, то для города морской славы, штаба Балтфлота и Кронштадта эта профессия всегда была и остается родной.

Спасатели и вечная битва со стихией

Около 5% голосов получили сотрудники МЧС и пожарные.

В Северной столице у спасателей работы всегда хватает. Летом это безопасность на Неве и каналах. Зимой и весной начинается традиционная петербургская драма: спасение рыбаков с оторвавшихся льдин в Финском заливе и на Ладоге.

Спасатели рискуют жизнью регулярно, и петербуржцы об этом помнят.

Мужской и женский взгляд

Интересно разделились мнения у мужчин и женщин:

Женщины чаще голосовали сердцем: 38% из них назвали главными героями медиков (среди мужчин врачей выбрал только каждый пятый).

чаще голосовали сердцем: 38% из них назвали главными героями медиков (среди мужчин врачей выбрал только каждый пятый). Мужчины чаще отмечали профессии, связанные с риском и техникой. Они заметно больше ценили военных (11% против 8% у женщин), сотрудников МЧС (7% против 3%) и инженеров (5% против 2%).

Герои есть везде

Не все готовы вешать ярлыки только на форму или белый халат:

8% опрошенных уверены: благородным может быть любой труд. Петербуржцы часто повторяют эту мысль. Дворник, который в метель вручную расчищает дорожки у дома, или вежливый водитель троллейбуса порой делают для людей не меньше пользы. Кстати, людей с таким мнением тоже стало на 3% больше.

уверены: благородным может быть любой труд. Петербуржцы часто повторяют эту мысль. Дворник, который в метель вручную расчищает дорожки у дома, или вежливый водитель троллейбуса порой делают для людей не меньше пользы. Кстати, людей с таким мнением тоже стало на 3% больше. 7% скептиков считают, что честных и бескорыстных профессий сегодня не осталось вовсе.

Но большинство все же сходится в одном: благородство определяет не запись в трудовой книжке, а готовность прийти на помощь другому человеку.

Ранее «Городовой» рассказывал, что петербуржцы мечтают бросить работу чаще других, но боятся остаться без зарплат.