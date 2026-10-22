«Уволюсь до обеда, передумаю к пяти»: петербуржцы мечтают бросить работу чаще других, но боятся остаться без зарплат

Каждый из нас хоть раз застревал в душном офисе с одной-единственной мыслью: «Завтра пишу заявление».
Петербург — город красивый, но дорогой. Аренда растет, походы в магазин стоят все больше, и работать за скромный оклад уже не хочется.
Но насколько реально сейчас найти в Петербурге по-настоящему жирную зарплату? С этим разбиралось исследование SuperJob.
Петербург в тройке лидеров, но Казань дышит в спину
По доступности высоких зарплат Санкт-Петербург держится в самом топе. Наш город занял почетное третье место по всей стране. Обогнали нас только Москва (что предсказуемо) и внезапно Казань, которая вырвалась на вторую строчку.
Звучит неплохо. Но если взглянуть на тренды, радоваться рано. С каждым годом найти щедрого работодателя в Петербурге становится сложнее:
- За четыре года оценки доступности хороших зарплат у нас просели на 2%.
- Только за последний год — еще минус 5%.
Впрочем, в провинции дела обстоят куда хуже. Например, в Красноярске или Нижнем Новгороде шансы поймать работу с высоким доходом за год рухнули сразу на 12–14%. Так что на общем фоне Петербург еще держится молодцом.
Что происходит на рынке: вакансий меньше, людей больше
Работодатели стали осторожнее. За год число открытых вакансий упало на 17%. Зато резюме люди стали выкладывать на 28% активнее. Конкуренция выросла.
Если раньше компании бегали за кандидатами, то теперь за теплые места снова приходится толкаться локтями.
При этом официальная безработица в стране смешная — всего 2,3%. Работа есть, ее полно. Но вот предложений, где платят действительно много, на всех уже не хватает.
Психануть и хлопнуть дверью: кто чаще думает об уходе
Из-за возросшей нагрузки мысли бросить все посещают горожан регулярно.
- 14% работников думают об увольнении по несколько раз за день. Это буквально каждый седьмой! Достаточно сложного клиента или косого взгляда начальника.
- Еще 10% стабильно мечтают о заявлении «по собственному» раз в день.
- И только каждый четвертый абсолютно доволен местом и никуда уходить не собирается.
Интересно, что эмоциональнее к работе относятся женщины. Периодически хотят уволиться 65% женщин и только 55% мужчин. А порыв «все, бросаю прямо сегодня» посещает дам почти в два раза чаще.
Терпим и держимся за место
Казалось бы: если все так устали, почему офисы не пустеют?
Здесь вступает в силу холодный расчет. За последний год число людей, которые реально идут писать заявление, заметно снизилось — сразу на 10%.
Петербуржцы видят, что творится вокруг. Цены растут, требования на собеседованиях стали жестче, а новые резюме появляются сотнями в день.
Уходить в никуда сегодня — слишком большая роскошь. Люди злятся, выгорают, мечтают об увольнении в обеденный перерыв, но возвращаются за рабочий стол.
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