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«Уволюсь до обеда, передумаю к пяти»: петербуржцы мечтают бросить работу чаще других, но боятся остаться без зарплат

Опубликовано: 22 октября 2026 12:54
 Проверено редакцией
«Уволюсь до обеда, передумаю к пяти»: петербуржцы мечтают бросить работу чаще других, но боятся остаться без зарплат
«Уволюсь до обеда, передумаю к пяти»: петербуржцы мечтают бросить работу чаще других, но боятся остаться без зарплат
Global Look Press / Bulkin Sergey / news.ru
Санкт-Петербург остается одним из лучших городов для заработка в России. 

Каждый из нас хоть раз застревал в душном офисе с одной-единственной мыслью: «Завтра пишу заявление».

Петербург — город красивый, но дорогой. Аренда растет, походы в магазин стоят все больше, и работать за скромный оклад уже не хочется.

Но насколько реально сейчас найти в Петербурге по-настоящему жирную зарплату? С этим разбиралось исследование SuperJob.

Петербург в тройке лидеров, но Казань дышит в спину

По доступности высоких зарплат Санкт-Петербург держится в самом топе. Наш город занял почетное третье место по всей стране. Обогнали нас только Москва (что предсказуемо) и внезапно Казань, которая вырвалась на вторую строчку.

Звучит неплохо. Но если взглянуть на тренды, радоваться рано. С каждым годом найти щедрого работодателя в Петербурге становится сложнее:

  • За четыре года оценки доступности хороших зарплат у нас просели на 2%.
  • Только за последний год — еще минус 5%.

Впрочем, в провинции дела обстоят куда хуже. Например, в Красноярске или Нижнем Новгороде шансы поймать работу с высоким доходом за год рухнули сразу на 12–14%. Так что на общем фоне Петербург еще держится молодцом.

Что происходит на рынке: вакансий меньше, людей больше

Работодатели стали осторожнее. За год число открытых вакансий упало на 17%. Зато резюме люди стали выкладывать на 28% активнее. Конкуренция выросла.

Если раньше компании бегали за кандидатами, то теперь за теплые места снова приходится толкаться локтями.

При этом официальная безработица в стране смешная — всего 2,3%. Работа есть, ее полно. Но вот предложений, где платят действительно много, на всех уже не хватает.

Психануть и хлопнуть дверью: кто чаще думает об уходе

Из-за возросшей нагрузки мысли бросить все посещают горожан регулярно.

  • 14% работников думают об увольнении по несколько раз за день. Это буквально каждый седьмой! Достаточно сложного клиента или косого взгляда начальника.
  • Еще 10% стабильно мечтают о заявлении «по собственному» раз в день.
  • И только каждый четвертый абсолютно доволен местом и никуда уходить не собирается.

Интересно, что эмоциональнее к работе относятся женщины. Периодически хотят уволиться 65% женщин и только 55% мужчин. А порыв «все, бросаю прямо сегодня» посещает дам почти в два раза чаще.

Терпим и держимся за место

Казалось бы: если все так устали, почему офисы не пустеют?

Здесь вступает в силу холодный расчет. За последний год число людей, которые реально идут писать заявление, заметно снизилось — сразу на 10%.

Петербуржцы видят, что творится вокруг. Цены растут, требования на собеседованиях стали жестче, а новые резюме появляются сотнями в день.

Уходить в никуда сегодня — слишком большая роскошь. Люди злятся, выгорают, мечтают об увольнении в обеденный перерыв, но возвращаются за рабочий стол.

Ранее «Городовой» рассказывал, что петербургский Технопарк получил федеральный статус.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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