«Уволюсь до обеда, передумаю к пяти»: петербуржцы мечтают бросить работу чаще других, но боятся остаться без зарплат

Санкт-Петербург остается одним из лучших городов для заработка в России.

Каждый из нас хоть раз застревал в душном офисе с одной-единственной мыслью: «Завтра пишу заявление».

Петербург — город красивый, но дорогой. Аренда растет, походы в магазин стоят все больше, и работать за скромный оклад уже не хочется.

Но насколько реально сейчас найти в Петербурге по-настоящему жирную зарплату? С этим разбиралось исследование SuperJob.

Петербург в тройке лидеров, но Казань дышит в спину

По доступности высоких зарплат Санкт-Петербург держится в самом топе. Наш город занял почетное третье место по всей стране. Обогнали нас только Москва (что предсказуемо) и внезапно Казань, которая вырвалась на вторую строчку.

Звучит неплохо. Но если взглянуть на тренды, радоваться рано. С каждым годом найти щедрого работодателя в Петербурге становится сложнее:

За четыре года оценки доступности хороших зарплат у нас просели на 2% .

. Только за последний год — еще минус 5%.

Впрочем, в провинции дела обстоят куда хуже. Например, в Красноярске или Нижнем Новгороде шансы поймать работу с высоким доходом за год рухнули сразу на 12–14%. Так что на общем фоне Петербург еще держится молодцом.

Что происходит на рынке: вакансий меньше, людей больше

Работодатели стали осторожнее. За год число открытых вакансий упало на 17%. Зато резюме люди стали выкладывать на 28% активнее. Конкуренция выросла.

Если раньше компании бегали за кандидатами, то теперь за теплые места снова приходится толкаться локтями.

При этом официальная безработица в стране смешная — всего 2,3%. Работа есть, ее полно. Но вот предложений, где платят действительно много, на всех уже не хватает.

Психануть и хлопнуть дверью: кто чаще думает об уходе

Из-за возросшей нагрузки мысли бросить все посещают горожан регулярно.

14% работников думают об увольнении по несколько раз за день. Это буквально каждый седьмой! Достаточно сложного клиента или косого взгляда начальника.

работников думают об увольнении по несколько раз за день. Это буквально каждый седьмой! Достаточно сложного клиента или косого взгляда начальника. Еще 10% стабильно мечтают о заявлении «по собственному» раз в день.

стабильно мечтают о заявлении «по собственному» раз в день. И только каждый четвертый абсолютно доволен местом и никуда уходить не собирается.

Интересно, что эмоциональнее к работе относятся женщины. Периодически хотят уволиться 65% женщин и только 55% мужчин. А порыв «все, бросаю прямо сегодня» посещает дам почти в два раза чаще.

Терпим и держимся за место

Казалось бы: если все так устали, почему офисы не пустеют?

Здесь вступает в силу холодный расчет. За последний год число людей, которые реально идут писать заявление, заметно снизилось — сразу на 10%.

Петербуржцы видят, что творится вокруг. Цены растут, требования на собеседованиях стали жестче, а новые резюме появляются сотнями в день.

Уходить в никуда сегодня — слишком большая роскошь. Люди злятся, выгорают, мечтают об увольнении в обеденный перерыв, но возвращаются за рабочий стол.

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