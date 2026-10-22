Решает не дата и не приметы: когда пора квасить капусту — сразу как убрали или дать отлежаться

Чтобы узнать, когда квасить капусту, посмотрите на пакетик из-под семян

В старину сроки квашения капусты определяли по народным приметам. Климат изменился, и смотреть на календарь в ожидании определенной даты не нужно. Автор канала «В саду у Валентинки» советует ориентироваться на сорт. От него зависит, когда капусту можно квасить, чтобы она получилась вкусной и хрустящей.

Уточните сорт перед засолкой

Чтобы узнать, когда квасить капусту, посмотрите на пакетик из-под семян. Там должны быть указаны сроки созревания овоща. Сорта капусты делятся на среднепоздние и позднеспелые.

Среднепоздние — Мегатон F1, Атрия F1, Слава 1305, Подарок — созревают раньше. В них больше простых сахаров и меньше грубой клетчатки, для квашения они идеальны. Квасить их можно через неделю-две после того как срезали.

Поздние сорта — Валентина F1, Марафон F1, Каменная голова — убирают после лёгких заморозков. В них накапливаются сложные сахара, больше воды и жёстких прожилок, много глюкозинолатов. Эти вещества защищают кочан от гнили, но дают горечь.

При хранении горечь уходит, капуста становится сладкой. Но капусте нужно дать отлежаться минимум 60 дней, прежде чем её квасить, иначе будет горчить. При ранней заготовке она может потемнеть и испортиться вместо того, чтобы нормально скваситься.

Перечислила автор и универсальные гибриды — Артия, Краутман, Профессор. В них мало горечи, квасить их можно уже через месяц после уборки.

Мнения хозяек

Хозяйки поделились своими наблюдениями.

"Никогда не учитывала сорта, результат одинаковый. Квасила из магазинной, из рыночной и из своей с огорода. Только совсем молодая капуста не годится, слишком нежная получается в результате квашения. Если капуста суховата и дала мало сока, добавляю немного воды". "Мегатон мне не понравился. Капуста получилась жёсткой и не сочной. Самые лучшие старые сорта - Слава, Подарок, Белорусская. А Амагер вообще не засолочный сорт - он горчит и пригоден только на хранение для готовки (щи, борщи, солянки)".

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